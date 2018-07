Začetek festivala Ultra Europe, poslastice za elektronske navdušence

4 dni, 120 nastopajočih in 150 tisoč obiskovalcev

6. julij 2018 ob 20:49

Split - MMC RTV SLO

V Splitu se začenja festival Ultra Europe, ki bo ljubiteljem elektronske glasbe postregel z najbolj zvenečim naborom nastopajočih doslej. Na največjem glasbenem dogodku na Hrvaškem organizatorji pričakujejo 150 tisoč obiskovalcev.

Organizatorji so tudi za 6. izdajo festivala, ki bo trajal do nedelje, napovedali velike odre, izjemno produkcijo in glasbeni spektakel, na festivalu pa pričakujejo obiskovalce iz 120 držav. Že nekaj dni pred začetkom festivala je bilo v Splitu nastanjenih približno 30.000 obiskovalcev, ki so po navedbah turistične skupnosti Split prišli samo zaradi Ultre.

Naval ljubiteljev elektronske glasbe ni presenetljiv, saj bodo za zabavo na stadionu Poljud skrbeli svetovno znani DJ-ji, kot so David Guetta, Armin van Buuren, Carl Cox, Eric Prydz, The Chainsmokers in Marshmello.

Letošnjo Ultro so sicer začeli že v četrtek z otvoritveno zabavo na splitski plaži, v naslednjih dneh pa se bo na osrednjem odru prizorišča zvrstilo več kot 50 vrhunskih DJ-jev, na ostalih petih odrih ob stadionu pa še približno 70 drugih izvajalcev. Ob zgoraj naštetih imenih bodo med nastopajočimi tudi Afrojack, Alesso, Axwell & Ingrosso, Hardwell, Steve Aoki, Seth Troxler, Joseph Capriati, Charlotte De Witte in drugi.

Po festivalu še na jadranje

Organizatorji so pripravili posebno brezplačno aplikacijo za mobilne telefone z natančnim urnikom vseh nastopajočih, ki bodo Split v naslednjih treh dneh postavili na vrh svetovne zabavne in glasbene industrije. Po celonočnih zabavah v Splitu so organizatorji za najbolj vztrajne ponudili tudi program Yacht Week, ko bodo med 9. in 11. julijem s plovili zabavo preselili še na otoke Brač, Hvar in Vis.

Največji poletni glasbeni dogodek na Hrvaškem bodo v Splitu gostili tudi v prihodnjih letih. Lastniki franšize Ultra Europe festivala so namreč dosegli dogovor z mestno upravo, da bo festival elektronske glasbe na stadionu Poljud potekal do leta 2022.

M. Z.