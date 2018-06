Začetek konca: Zbogom, plastične slamice. Čas je za papirnate.

Kot so sporočili iz McDonaldsa, želijo v vseh svojih restavracijah po svetu do leta 2025 uporabljati le embalažo iz obnovljivih in recikliranih virov. Foto: Reuters

McDonalds z novo spremembo

16. junij 2018 ob 17:33

London - MMC RTV SLO, STA

Ameriška veriga restavracij s hitro prehrano McDonalds bo v svojih irskih in britanskih restavracijah prenehala uporabljati plastične slamice in jih zamenjala s papirnatimi.

"McDonalds je predan temu, da svojo razširjenost uporabi za dobro in za iskanje trajnostnih rešitev za plastične slamice po svetu," je dejala predstavnica verige Francesca DeBiase, ki upa, da bo njihov ukrep podkrepil trajnostne spremembe v celotni panogi.

Odločitev so v verigi sprejeli po tem, ko je več kot 500.000 ljudi podpisalo spletno peticijo, v kateri so McDonalds pozvali k prenehanju uporabe plastičnih slamic. Pri tem so opozorili na posledice, ki jih imajo plastični odpadki na oceane in morski živež.

Tematika naraščajoče ravni plastičnih odpadkov v oceanih je v minulih tednih prešla v politično ospredje. Tako EU kot Velika Britanija sta med tistimi, ki se zavzemajo za prepoved nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, med njimi predvsem plastičnih slamic in palčk za ušesa.

Kot so sporočili iz McDonaldsa, želijo v vseh svojih restavracijah po svetu do leta 2025 uporabljati le embalažo iz obnovljivih in recikliranih virov.

Predstavnica britanske veje mednarodne okoljevarstvene organizacije Greenpeace Louise Edge je ukrep ameriške verige pozdravila in pozvala k nadaljnjemu globalnem ukrepanju.

"Prepoved uporabe plastičnih slamic je majhen korak pred pričakovano vladno prepovedjo. Razširjenost McDonaldsa pa seveda pomeni, da bo imel njihov ukrep določeno težo," je dejala in verigo pozvala k nadaljnji globalni prepovedi uporabe plastičnih slamic v njihovih restavracijah.