Zadnja priložnost letos, da postanete pustna šema ...

... in se brez slabe vesti (pre)najeste krofov

28. februar 2017 ob 11:56,

zadnji poseg: 28. februar 2017 ob 12:10

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Medtem ko se je večina pustnih povork zvrstila že v soboto in nedeljo, se bodo ponekod našemljenci predstavili tudi na torkovih pustnih sprevodih.

Sprevodi mask bodo danes, denimo, v Postojni in Velenju. Tu bo pustna povorka krenila od Doma kulture do Rdeče dvorane, kjer bo otroško pustno rajanje z izborom najizvirnejših pustnih mask.

Pokop Pusta na Ptuju in v Cerknem

Na Ptuju, kjer so letošnje 57. kurentovanje začeli že 2. februarja s tradicionalnim polnočnim kurentovim skokom, so službene obveznosti končali opoldne. Skupaj z glasbenimi skupinami bodo počakali na sklepno dogajanje letošnjega kurentovanja, ki bo pokop pusta.

Tudi v Cerknem bodo letošnje pustno obdobje po izročilu končali danes. Obtožnico Pustu so prebrali v nedeljo, danes pa bodo odkopali veliko drvarsko kladivo - bot in z njim pokončali Pusta.

Zvrstile se bodo še nekatere druge prireditve, povezane s pustom. Pred ljudsko kuhinjo Pod strehco na Zaloški v Ljubljani pa bo dobrodelna prodaja krofov.

V povprečju za krof 70 centov

Proizvajalci po vsej Sloveniji se okrog pusta prilagajajo povečanemu povpraševanju po krofih in prodajne police se v teh dneh šibijo pod tem okroglim pecivom iz kvašenega testa z značilnim venčkom in polnilom, ki že dolgo ni nujno le marmelada. Večji peki jih v teh dneh ocvrejo tudi dva milijona in več.

Ko smo že pri času, ki ga poleg mask najbolj zaznamujejo tudi se slastne ocvrte sladice, je zanimiv podatek, da se cene krofov po ugotovitvah statističnega urada v zadnjih desetih letih niso bistveno spreminjale. Cena krofa je bila v vseh teh letih približno 70 centov, je povedala generalna direktorica urada Genovefa Ružić.

Kot je na novinarski konferenci ob pustnem torku še povedala Ružićeva, je za pustni čas značilno, da cene krofov padejo. "Predvsem v pustnem tednu se cene znižajo za približno 20 odstotkov," je pojasnila.

Še en razlog več, da si privoščite enega ali dva (tri?), v pustnem času kar brez slabe vesti - pa čeprav ima en sam krof v povprečju prek 300 kalorij, odvisno od velikosti in sestave. Tako ali tako se jutri, na pepelnično sredo, začne postni čas za vernike in tiste, ki bodo predpisani časovni okvir 40 dni izkoristili za to, da se skušajo otresti katere od razvad.

A. K.