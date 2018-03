Zadnja žrtev trenj na Bližnjem vzhodu: turške telenovele

Odnosi med Ankaro in Riadom na najnižji točki

5. marec 2018 ob 15:41

Dubaj - MMC RTV SLO

Satelitska TV-mreža MBC s sedežem v Dubaju je, potem ko je prešla v večinsko last Savdske Arabije, prenehala predvajati priljubljene turške telenovele. Gre za zadnjo žrtev bližnjevzhodnih nemirov iz sveta zabave.

MBC je s 1. marcem prenehal predvajati turške telenovele, ki so bile sinhronizirane v arabščino, odločitev pa je bila sprejeta takoj za tem, ko so savdske oblasti iz pridržanja izpustile predsednika MBC-ja Valida al Ibrahima, ki so ga prijele v sklopu množičnih aretacij.

Mreža sicer ne želi komentirati, kdo se je za umik turških serij odločil, je pa dejstvo, da so odnosi med Riadom in turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom na najnižji točki. Turčija je v sporu med Katarjem in štirimi arabskimi državami s Savdsko Arabijo na čelu odločno stopila na stran Katarja, Ankara pa ima tudi dobre odnose z Iranom, največjo savdsko tekmico v regiji.

V teoriji svobodna medijska cona

"Sprejeli smo odločitev, da z več TV-postaj v regiji umaknemo vse turške serije," je za AP povedal predstavnik MBC-ja Mazen Hayek. "Kdo je odločitev sprejel, ne morem komentirati."

Turške oblasti MBC-jeve odločitve za zdaj niso komentirale.

V teoriji MBC deluje v Dubajskem medijskem mestu, svobodnem območju, ki praktično ni pod nadzorom oblasti v Združenih arabskih emiratih in kjer imajo svoje urade številni tuji mediji. Na MBC-ju predvajajo raznolik program, ki vključuje tako lokalne novice kot tudi hollywoodske filme.

Val aretacij

A v praksi se je MBC znašel vse bolj na udaru savdskih oblasti, in to že precej pred al Ibrahimovo aretacijo. Al Ibrahim je bil med več deset princi, poslovneži, vojaškimi voditelji in vladnimi predstavniki, ki so se v zadnjih mesecih zaradi obtožb korupcije znašli na tnalu savdskih oblasti.

Aretacije so tudi utrdile oblast savdskega prestolonaslednika Mohammeda bin Salmana, sina kralja Salmana, ki postaja vse odločnejši in drznejši v svojih potezah. Kot so sporočile savdske oblasti, so aretirani privolili, da v zameno za svobodo izročijo 106 milijard skupnega premoženja.

"Šokantni" prizori poljubljanja

Al Ibrahim ima sicer vsaj na papirju še vedno v lasti 40-odstotni delež mreže MBC, kdo pa ima v lasti preostalih 60 odstotkov, Hayek ne želi izdati.

To ni prvič, da se je leta 1991 ustanovljeni MBC znašel na udaru. Enega največjih škandalov je tako povzročil leta 2008 s predvajanjem turške telenovele Noor, v kateri je bilo ljubezensko razmerje med protagonistoma prikazano kot razmerje dveh enakovrednih partnerjev, ne pa da bi bila ženska podrejena moškemu.

Arabski svet je bil poleg tega ogorčen tudi nad prizori poljubljanja in pitja alkohola, zaradi katerih so al Ibrahima in druge odgovorne obtožili, da so "ravno tako nevarni kot preprodajalci mamil".

K. S.