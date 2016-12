Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! V več mestih in krajih po Sloveniji bodo zvečer potekala množična praznovanja na prostem, na katerih se bodo poslovili od starega leta in stopili v novo. Foto: Borut Živulović/BoBo VIDEO Mrzla, a jasna noč VIDEO Priprave na zadnjo noč v letu Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Odštevamo do novega leta: v Ljubljani pričakujejo več 10 tisoč ljudi

Kam za novo leto?

31. december 2016 ob 11:41,

zadnji poseg: 31. december 2016 ob 15:01

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Po državi potekajo še zadnje priprave na silvestrovanja na prostem, največ ljudi se bo kot običajno podalo v prestolnico, kjer pričakujejo več deset tisoč ljudi.

Ti bodo lahko uživali v ognjemetu, saj bo noč po napovedi vremenoslovcev jasna.

V Ljubljani bodo prvi silvestrovali najmlajši, saj ponekod zanje že dopoldne pripravljajo programe s pravljičnimi junaki, glasbenimi nastopi in prihodom dedka Mraza.

Zvečer se bo mogoče v ritmu različnih glasbenih zvrsti zabavati na štirih prizoriščih. Na Kongresnem trgu bodo za zabavo poskrbeli Modrijani in hrvaški tamburaši Begini, na Trgu francoske revolucije pa bo zabava v rockovskih ritmih, saj bodo nastopili Kreshesh Nepitash, Avven, Malevolence in Elvis Jackson.

Na Mestnem trgu bodo na odru SwingTones in Anika Horvat, Pogačarjev trg pa bo namenjen ljubiteljem narodno-zabavne glasbe, ki jih bodo razveselili ansambel Pika Si ter France in Korado s skupino Krila. Nebo nad mestom bo minuto čez polnoč razsvetlil ognjemet z Ljubljanskega gradu.

V Mariboru se bodo na prostem zabavali na Trgu Leona Štuklja, kjer bodo nastopili Tanja Žagar in Helena Blagne ter za njima Čudežna polja.

Osrednje prizorišče v Celju bo na Krekovem trgu, kjer bosta obiskovalce zabavala Rok Ferengja in njegov Rok'n'band, v Murski Soboti pa bosta na Trgu zmage za glasbeni program poskrbeli skupini D'Kwaschen Retashy in Tropic. Opolnoči jih bo razveselil ognjemet.

Na Glavnem trgu v Kranju se bodo zbrani pozibavali v ritmu legende slovenske zabavne glasbe Toma Juraka in skupine Joške v'n, v Novem mestu bodo silvestrovali z Nino Pušlar in njeno spremljevalno skupino, v Kopru pa bodo nastopili Tulio Furlanič in Marino Legovič ter skupina Tequila. Tudi v Kopru napovedujejo ognjemet.

D. S.