Zadnji dan službe izklopil Trumpov račun na Twitterju

Trump ima več kot 41,7 milijona sledilcev

3. november 2017 ob 08:44

Washington - MMC RTV SLO, STA

Uslužbenec v podjetju Twitter je svoj zadnji dan v službi izkoristil, da je za nekaj minut izklopil zasebni račun ameriškega predsednika Donalda Trumpa na družbenem omrežju.

Uporabniki, ki so hoteli dostopati do Trumpovega zasebnega računa, so lahko prebrali le sporočilo, da ta stran ne obstaja. Trumpov račun so znova vzpostavili po enajstih minutah. Uradni račun ameriškega predsednika je medtem deloval ves čas.

Iz Twitterja so sprva sporočili, da je bil račun nenamerno izklopljen zaradi napake enega od zaposlenih. Kasneje pa so pojasnili, da je račun izklopil uslužbenec, ki je bil zadnji dan v službi. "Izvajamo notranjo preiskavo," so še zapisali.

Uporabniki Twitterja so se na začasen izklop Trumpovega računa nemudoma odzvali. "Ta uslužbenec bi moral napredovati v službi," je tvitnila Brittany Artus. Sarah Cooper pa je zapisala: "Heroj. Daj še enkrat."

Trump svoj zasebni račun @realDonaldTrump uporablja zelo pogosto in trdi, da je to najboljši način, da svoja sporočila javnosti sporoči brez cenzure. Ima več kot 41,7 milijona sledilcev.

K. K.