Zadoščenje Hugha Granta: zmaga na sodišču za desetletno prisluškovanje

Igralcu dolga leta prisluškovali

6. februar 2018 ob 08:46

London - MMC RTV SLO, Reuters

Britanski igralec High Grant se je pogodil z medijskim podjetjem Mirror Group Newspapers (MGN) za visoko odškodnino, potem ko je podjetje priznalo, da so njegovi novinarji več kot desetletje prisluškovali njegovemu telefonskemu odzivniku.

S tem so želeli izvedeti sočne informacije iz zasebnega življenja britanskega zvezdnika, ki bi jih nato v rumenih revijah lahko prodajali kot ekskuzivo. Višina odškodnine ni znana, je pa Grant že dejal, da bo ves denar namenil britanski organizaciji Hacked Off, ki se bori proti vdorom medijev v zasebno življenje.

Škandal s prisluškovanjem znanim Britancem je na Otoku izbruhnil leta 2011. Takrat je tudi prišlo na dan, da je bila to razširjena praksa med novinarji in njihovimi tekmovalnimi uredniki, ki so se v poplavi tabloidov borili za čim boljšo prodajo svojih zgodb. Sprva je bilo največ gneva zlitega na tabloid News of the World, ki je bil v lasti medijskega mogotca Ruperta Murdocha, nato pa se je razvedelo, da so prisluškovali tudi novinarji tabloidov The Sun, Daily Mirror, Sunday Mirror in Sunday People - vsi omenjeni časopisi so v lasti podjetja MGN.

Novinarji delali pod krinko

"Ta založniška skupina je mnogo let zavajala javnost in svoje lastnike, razočarala je svoje bralce in tiste novinarje, ki so dobro in pošteno delali. Nekateri novinarji so bili žrtve krvoločnih urednikov," je Grant zapisal v izjavi. Igralec je podjetje tožil tudi zato, ker so se njegovi novinarji pretvarjali, da so običajni ljudje in se pogovarjali z Grantovimi prijatelji in sorodniki, da bi iz njih izvlekli zanimive informacije o zvezdniku.

Pri podjetju so vse kršitve priznali ter se zanje opravičili.

Danes 57-letni Hugh Grant je zaslovel s komedijo Štiri poroke in pogreb, zatem pa ga je bilo mogoče videti še v množici drugih romantičnih komedij, na primer Notting Hill, Devet mesecev, Dnevnik Bridget Jones, Pravzaprav ljubezen ...

A. P. J.