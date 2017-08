Zagato razširil družino ekskluzivnih aston martinov

Poudarki Ob kupeju in kabrioletu zdaj še speedster in shooting brake

Italijanski Zagato, znan po predelavah ekskluzivnih modelov je na dogodku Monterey Car Week v Kaliforniji predstavil novi različici na osnovi aston martina vanquish. Modeloma coupé in volante sledita še bolj posebna speedster in shooting brake, namenjena redkim izbrancem. Prvih bodo izdelali le 28, drugih pa 99.

Različica speedster, ki temelji na modelu volante, namesto štirih ponuja le dva sedeža. Namesto zadnjih sedežev jo krasita dve plavuti, ki vključujeta zaščito proti prevračanju in spominjata na izboklini na strehi, značilni za Zagatove modele. Celotna karoserija je izdelana iz ogljikovih vlaken, pod sprednjim pokrovom pa se vrti 5,9-litrski V12 iz vaquisha S, ki razvije 443 kilovatov (603 KM) ter omogoča pospešek do stotice v 3,5 sekunde in končno hitrost 320 kilometrov na uro.

Več prostora za dva

Četrta različica modela aston martin vanquish zagato je kupejevski karavan ali pravilneje shooting brake. Ta ni nič manj privlačen od speedsterja. Padajoča streha, ki se odločno spušča proti ošiljenemu zadku, in izklesana boka mu zagotavljajo posebno vpadljivost. Kljub “karavanski” obliki pa tudi njegova kabina ponuja le dva sedeža. Je pa zato tu več prostora za prtljago, ki ga je mogoče kar najbolj izkoristiti s posebnim kompletom po meri izdelanih kovčkov. Kot se spodobi za takšen avtomobil, se prtljažna vrata pomikajo s pomočjo elektrike. Streho krasita značilni izboklini, steklena površina pa svetlobi omogoča prosto pot do kabine.

Za redke izbrance

Različica speedster bo ugledala luč sveta v 28 primerkih, ki so že prodani. Izbranci se jih bodo veselili prihodnje leto. Več, a ne preveč bo primerkov različice shooting brake. Teh bodo izdelali 99, začeli bodo prihodnje leto.

