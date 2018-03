Zagreb postal eno najvarnejših mest na svetu - varuje ga podoba Chucka Norrisa

Njegova domnevna nadčloveška nepremagljivost že dolga leta zabava splet

10. marec 2018 ob 16:51

Zagreb - MMC RTV SLO

Legendarni akcijski junak Chuck Norris praznuje 78. rojstni dan, ob tej priložnosti pa je dobil darilo od naših južnih sosedov – kip v naravni velikosti.

Kip so danes opolnoči ob ognjemetu in organizirani rojstnodnevni zabavi igralcu v čast odkrili v kavarni Norris v zagrebški soseski Sloboština. Avtor kipa, ki meni, da velja z Norrisom ohraniti dobre odnose, je želel ostati anonimen.

78-letni igralec je najbolj znan po vlogi v seriji Teksaški mož postave iz 90. let, pred dobrim desetletjem pa je postal junak spletnega "mema" Dejstva o Chucku Norrisu, izmišljenega seznama zabavnih in pogosto bizarnih "dejstev" o njegovi domnevni nadčloveški nepremagljivosti.

Norris obiskal Slovenijo, ta dobila arbitražo

"To je prvi spomenik Chucka Norrisa na Hrvaškem, Hrvaška pa se je s tem pridružila razvitim evropskim državam, ki že imajo njegov spomenik," je dejal vodja slovesnosti Kruno Lokotar. Kot je v šali dodal, se je Zagreb iz milijonskega zdaj prelevil v milijardno mesto, saj Norris ne pozna meja.

Lokotar je ob tem spomnil tudi na druga mesta, ki že imajo spomenike v čast filmskim igralcem. Med njimi je tudi Mostar s kipom preminulega igralca Brucea Leeja.

Odkritju kipa je sledila proslava, na kateri so se zvrstili tako glasbeni nastopi kot nastopi komikov. Navzoči so upali, da se bo Norris osebno zahvalil z videom, vendar so na koncu njegovi predstavniki poslali pismo.

Organizatorji zabave so še spomnili, da je lani Chuck Norris obiskal Slovenijo, nato pa je Slovenija dobila arbitražno sodbo s Hrvaško.

A monument to Chuck Norris was ceremoniously unveiled in Zagreb last night in honour of the actor's 78th birthday. https://t.co/TTf6ywUOvE pic.twitter.com/k1tSzdB8rZ

A good occasion to remind ourselves of the first public monument to Bruce Lee to be erected anywhere in the world, unveiled in Mostar, Bosnia and Herzegovina in 2005 as a symbol of peace. pic.twitter.com/b83SH6XmvO