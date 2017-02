Zagrebški INMusic z impresivno postavo: Kings of Leon, Kasabian in Arcade Fire

Festival bo potekal med 19. in 21. junijem

9. februar 2017 ob 09:40

Zagreb - MMC RTV SLO

Zagrebškemu glasbenemu festivalu INMusic je za letošnjo, že 12. izdajo uspelo pritegniti nekaj res velikih imen. Tako se bodo že napovedanim skupinam Kasabian, Alt-J in Arcade Fire pridružili še ameriški rockerji Kings Of Leon.

Skupina iz Nashvilla, sestavljena iz bratov (in enega bratranca) Followill, se bo na Hrvaškem ustavila v sklopu svoje turneje Walls, na kateri predstavljajo svoj sedmi studijski album. Turnejo selijo v Evropo prihodnji teden s koncerti v Nemčiji, od tam potujejo na Otok, nato pa nazaj v ZDA, preden se aprila vračajo na staro celino.



Preberite še: MMC na koncertu Kings of Leon (Salt lake City, 2010)



Kings of Leon na glasbeno sceno prodrli leta 2003 s prvencem Youth & Young Manhood, s katerim so osvojili kritike in na mah postali ena najbolj vročih indie skupin.

V nadaljevanju kariere so svojo glasbo malce pološčili in ubrali za odtenek komercialnejšo pot, kar se je najprej odražalo na izjemno uspešnem albumu Only by the Night (2008), s katarega so njihove največje uspešnice, kot so Sex on Fire, Use Somebody in Notion.

Britanska skupina Kasabian, znana po udarnih nastopih v živo, trenutno snema svoj šesti album, podobno tudi kanadski velikani Arcade Fire, ki od kritiško hvaljenega Reflektorja (2013) še niso posneli albuma, se pa ta obeta za letos.

Vstopnice v preprodaji do marca

INMusic, največji rock festival na Hrvaškem, ki se vsako leto odvija na idilični lokaciji Jarunskega jezera, bo letos potekal med 19. in 21. junijem, tridnevne vstopnice pa v predprodaji (do 17. marca) stanejo 399 kun (53 evrov).

Organizatorji sicer vseh nastopajočih še niso sporočili, so pa s Kings of Leon zdaj zapolnili vsa mesta glavnih nastopajočih. V preteklih letih so na InMusicu, na katerega množično romajo tudi Slovenci, nastopili Florence + The Machine, Arctic Monkeys, The Black Keys, Placebo, The Prodigy, Nick Cave & The Bad Seeds, PJ Harvey, Moby in Morrissey.

K. S.