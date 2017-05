Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Hrvaški mediji pišejo, da bo Bandić težko nekaj dni pri miru, saj velja za zelo dejavnega župana. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zagrebški župan dvignil lonec fižola in končal v bolnišnici

Ni upošteval zdravniškega nasveta

2. maj 2017 ob 11:19

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

Zagrebški župan Milan Bandić ni upošteval zdravniških nasvetov in je med prvomajsko proslavo dvignil 80-kilogramski lonec s fižolom, zato je zvečer moral na operacijo kile.

"Dvignil sem 80 kilogramov težek lonec s fižolom, zato bom moral zvečer na operacijo," je v ponedeljek dopoldne na dogodku ob prvem maju v središču Zagreba dejal dolgoletni župan.

A njegovih besed nihče ni jemal resno, nato pa se je izkazalo, da je moral že zjutraj poiskati pomoč zdravnikov zaradi bolečin na levi strani dimelj. Zdravniki so mu takrat priporočili, naj ne dviga ničesar težkega, a ni jih poslušal.

Težki lonec fižola je tako njegovo stanje še poslabšal in okoli 21.00 je prišel na urgenco zagrebške bolnišnice Sveti duh. Okoli polnoči so ga operirali. Zdravniki so sporočili, da je poseg uspel in da bolnik okreva.

Bandić je pred leti doživel tudi težko možgansko kap.

A. P. J.