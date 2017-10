Zajčica Crystal, vdova Hugha Hefnerja: "Bil je ameriški junak"

Spregovorila po moževi smrti

3. oktober 2017 ob 12:07

Los Angeles - MMC RTV SLO

Pet dni po smrti Hugha Hefnerja je spregovorila vdova 91-letnega ustanovitelja Playboya. 31-letna Crystal Hefner, nekdanja zajčica, ki je Hefnerju pet dni pred poroko ušla, preden sta se pobotala in stopila pre doltar, pravi, da še vedno ne more verjeti, da njenega Hugha ni več.

"Nisem se še pripravila do tega, da bi začela odpisovati ljudem in se jim zahvaliti za sožalja. Streta sem. Še vedno ne morem verjeti," je povedala za People. "K večnemu počitku smo ga položili v soboto, na kraju, za katerega je vedno vedel, da hoče tam preživeti večnost." (Hefnerja so pokopali na pokopališču Westwood Village Memorial Park v Los Angelesu, tik ob grobu Marilyn Monroe.)

"Bil je ameriški junak. Pionir. Tiste vrste ponižna duša, ki je odprl svoje življenje in dom svetu," nadaljuje Crystal. "Čutila sem, koliko me je ljubil. Tako zelo sem ga ljubila. Tako hvaležna sem mu. Dal mi je življenje. Smer. Naučil me je prijaznosti. Večno bom hvaležna, da sem bila lahko mu ob strani, da sem ga držala za roko in mu govorila, kako močno ga ljubim. Spremenil mi je življenje, rešil mi je življenje. Ob njem sem se prav vsak dan počutila ljubljeno. Bil je svetilnik sveta, sila, ki ji ni para. Nikdar ni bilo in nikdar ne bo več še enega Hugha M. Hefnerja."

"Pridružujem se svetu v žalovanju. Zahvaljujem se vam za vse vaše izraze sožalja. Vsem tistim, ki puščate sporočila in cvetje ob vhodnih vratih - vidimo vas in žalujemo z vami," je sporočila.

V tretje gre rado

Crystal je bila tretja Hefnerjeva žena. Pred tem je bil založnik in veliki hedonist med letoma 1949 in 1959 poročen s svojim dekletom z univerze Millie Williams, v drugo pa je stopil pred oltar s Playboyevo zajčico Kimberley Conrad leta 1989. Par se je razšel devet let kasneje, sta pa ostala uradno poročena vse do leta 2010.

Crystal je svoj prvenec v Playboyu doživela pri 24 letih kot zajčica meseca decembra 2009. Leto dni kasneje je Hefner na Twitterju sporočil, da sta zaročena. "Po filmu nocoj sva si s Crystal izmenjala darila. Podaril sem ji prstan. Resnično nepozaben božični večer," je zapisal. "Ko sem dal Crystal prstan, je bruhnila v jok. To je najsrečnejši božični konec tedna, kar jih pomnim."

Hefner, ki je bil od svoje tretje žene starejši kar 60 let, je takrat za People povedal, da imata kljub razliki v letih zelo veliko skupnega. "Resnično dopolnjujeva eden drugega, skupaj se imava izjemno in ljubim jo."

Vse sicer ni šlo gladko - Harrisova je junija 2011, le pet dni pred napovedano poroko, zaroko razdrla in Hughu pobegnila, a sta se pobotala in v drugo je poroka stekla brez zapletov.

Poroka na silvestrovo

Čeprav je bil Hefner po dveh ločitvah do koncepta zakona skeptičen, pa je menil, da je Crystal vredna, da se vnovič zaveže. "Mislim, da je nekaj resnice na tem, da ljudje po nekaj časa začnejo eden drugega jemati za samoumevne. A jaz sem se preprosto našel v razmerju s Crystal, v katerem sem dejansko spoznal ravno obratno - da bolj, ko sva se zavezala eden drugemu, bližje sva si bila in močneje sva se ljubila in preprosto mislim, da bo to dekle, zame, izjema pravilu."

Par se je poročil na silvestrovo leta 2012 v Playboyevi graščini pred svojci in peščico tesnih prijateljev, priča pa je bil Hughov mlajši brat Keith Hefner (ta je umrl lani, op. a.). Po obredu je sledil še poročni sprejem s šampanjcem, mladoporočenca pa sta nato še razrezala torto, preden sta se udeležila vsakoletnega silvestrovanja v graščini. Hefner je na Twitterju kasneje objavil fotografijo para - on v kapitanovi čepici, ona v bledo rožnati poročni obleki - s pripisom "Srečno novo leto od gospoda in gospe Hefner!".

Crystal pa: "Danes je dan, ko sem postala gospa Hugh Hefner. Počutim se zelo veselo, srečno in blagoslovljeno."

Zakonca sta sicer podpisala predporočno pogodbo, Hefner pa je nikdar ni utegnil vključiti v svojo oporoko, navajajo mediji. A, kot kaže, povsem brez zajčica vseeno ne bo ostala, saj naj bi podedovala 7 milijonov dolarjev vredno vilo, ki ji jo je Hefner kupil leta 2013, ob tem pa naj bi po poroča ju TMZ-ja prejela še okoli 4 milijone od "vira, blizu Hefnerja". Hefnerjevo premoženje, ki ga ocenjujejo na 43 milijonov dolarjev, naj bi po obstoječi oporoki razdelili med njegove štiri otroke, fakulteto za film Univerze v Kaliforniji in vrsto dobrodelnih organizacij.

Happy New Year from Mr. and Mrs. Hugh Hefner! pic.twitter.com/0z2XsmfW — Hugh Hefner (@hughhefner) January 1, 2013

K. S.