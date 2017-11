Zajtrk pri Tiffanyju postal resničnost

Nova kavarna na Peti aveniji

11. november 2017 ob 17:44

New York - MMC RTV SLO, Reuters

Ljubitelje kultnega filma Zajtrk pri Tiffanyju je razveselila novica o novi kavarni, ki jo nad svojo osrednjo prodajalno odpira draguljarna Tiffany – najbolj zaželena stvar na jedilniku je seveda zajtrk.

Več kot pol stoletja po tem, ko je legendarna Audrey Hepburn zablestela v kultni romantični komediji Zajtrk pri Tiffanyju (Breakfast at Tiffany's), so pri eni najbolj priznanih draguljarn na svetu naslov filma prenesli v resničnost – podjetje Tiffany je nad svojo osrednjo prodajalno na Peti aveniji v New Yorku namreč odprlo kavarno, v kateri si obiskovalci lahko privoščijo zajtrk.

Nova kavarna, ki je svoja vrata odprla v petek, obiskovalcem ene najbolj prepoznavnih prodajaln v New Yorku ponuja izkušnjo, ki si jo gotovo želijo doživeti vsi oboževalci ikonične Holly Golighty, ki jo je v filmu iz leta 1961 upodobila Audrey Hepburn. Lik je po mnenju predstavnikov draguljarne tako v svetu filma kot v svetu mode pustil vtis, ki je viden še danes.

Kavarna Blue Box je v četrtem nadstropju prodajalne Tiffany, opremljena pa je v turkiznem odtenku, ki je značilen za škatlice, v katerih draguljarna prodaja svoje luksuzne izdelke. Kot so sporočili iz podjetja, je kavarna namenjena predvsem "obiskovalcem, ki so vedno sanjali, da bi lahko zajtrkovali pri Tiffanyju."

Obiskovalci morajo za zajtrk odšteti nekaj manj kot 25 evrov. Jedilnik naj bi sestavljal klasičen ameriški zajtrk, pripravljen iz kakovostnih, lokalno pridelanih sestavin, obiskovalci pa bodo lahko izbirali tudi med drugimi jedmi, kot so vmešana jajca s tartufi, vaflji in toast z avokadom.

Poleg zajtrka v kavarni ponujajo tudi kosila po fiksni ceni, ki znaša nekaj več kot 33 evrov, in popoldanski prigrizek (high tea), ki je na voljo za dobrih 40 evrov.

Kultni film, ki je spodbudil odprtje kavarne, je leta 1961 režiral Blake Edwards, zgodba pa je osnovana na romanu iz leta 1958, ki ga je napisal ameriški pisatelj Truman Capote.

