Zakaj je tako veliko vpoklicev vozil v servisne delavnice?

5. julij 2018 ob 06:43

Ljubljana - MMC RTV SLO

Vpoklici avtomobilov v servisne delavnice so praktično del avtomobilskega vsakdana, le da vesti o vpoklicih vedno ne zaidejo v javnost. Velja pa, da avtomobilski proizvajalci z vpoklici avtomobilov tlakujejo pot do zanesljivejših avtomobilov.

Povprečen osebni avtomobil je sestavljen iz 30 tisoč delov. Več delov kot ima, več možnosti je seveda, da se kateri izmed njih pokvari. Kupci smo dandanes že tako razvajeni, da, če nam danes kakšna stvar ne dela, tudi če nam sploh ni všeč, že hitimo v trgovino in želimo zamenjavo ali pa celo vračilo denarja. In v tem pogledu je avtomobilistična industrija naredila velik korak naprej. Ne brez pomoči. Tukaj so pomembno vlogo odigrale tudi institucije za varstvo potrošnikov. Sistematično odpravljanje napak na avtomobilih pa pomeni dvig varnosti.

Danes skoraj ne mine teden, morda celo dan, da v medijih ali na spletnih straneh proizvajalcev avtomobilov ne zasledimo obvestila o vpoklicu vozila zaradi določene napake ali celo suma na napako, zaradi katere mora avtomobil na vpoklic, pa čeprav predstavlja še tako malo tveganje, da bo šlo z vozilom kaj narobe.

Postali so previdni

Avtomobilski proizvajalci so namreč postali zelo previdni. Praktično ne obstaja znamka, ki se ne bi ukvarjala z vpoklici. Tudi zaradi napak, ki so jih počeli v preteklosti. Samo poglejmo nekaj novic, objavljenih na MMC-ju v zadnjih mesecih, kjer lahko z lahkoto ovržemo mnenje, da se kvarijo ali pa imajo težave le znamke nizkocenovnih proizvajalcev vozil.

Lamborghini je izdelal le 40 primerkov centenaria, ki tako velja za enega najredkejših superšportnikov na svetu. Z njimi so pred dvema letoma zaznamovali 100. obletnico rojstva ustanovitelja Ferruccia Lamborghinija. Američanom so jih namenili 11, pred kratkim pa so kljub vrtoglavi ceni in ekskluzivnosti vsi lastniki centenaria prejeli uradni vpoklic, ki ga je zahtevala tamkajšnja agencija za nacionalno varnost NHTSA. Šlo je samo za to, da so Italijani na identifikacijski tablici navedli napačno maso športnika. Težavo so rešili z nalepko.

Če se preselimo v Evropo: maja je nemški zvezni urad za motorna vozila KBA odkril nepravilnosti pri programski opremi v povezavi z izpusti dizelskih modelov, zaradi katerih je moral Porsche vpoklicati skoraj 60 tisoč luksuznih športnih terenskih vozil macan in cayenne. Le nekaj dni pozneje je bil pod drobnogledom nemških oblasti zaradi suma na goljufivo tehnologijo za zmanjšanje izpustov tudi Daimler. Zaradi ugotovitev finske revije Tekniikan Maailma, da zaradi sponk v treh modelih koncerna Volkswagen obstaja tveganje, da lahko nenapovedano sprosti varnostni pas, če na sredini sedi še en potnik, sta morala zdajšnje modele v servisne delavnice vpoklicati tudi VW in Seat.

V preteklosti smo bili priča tudi milijonskim vpoklicem vozil v servisne delavnice, ko je koncern Fiat Chrysler Automobiles (FCA) po vsem svetu napovedal vpoklic kar 1,9 milijona avtomobilov zaradi napake pri sprožanju zračne blazine. Leta 2016 je svetovni vpoklic, ki je zajel 3,37 milijona vozil, napravila tudi Toyota. Pri slovenskem uvozniku so takrat poudarili, da gre zgolj za preventivno akcijo. Vsem lastnikom, tudi slovenskim, so poslali vabilo za obisk servisa in preventivni pregled vozila.

Cilj je preprečiti težave

"Vpoklic je namreč pomemben instrument za preprečevanje napak na vozilih in ugotavljanje zanesljivosti," je v oddaji Avtomobilnost razložil Jernej Bolka iz podjetja Toyota Slovenija. Če mehanik na rednem servisu vozila ugotovi neko napako, na primer, da prihaja do puščanja olja ali česa podobnega, mora to napako mehanik dokumentirati in poslati proizvajalcu tehnično poročilo. Če enako napako prejme z drugega konca Evrope za isti model, je to že lahko razlog za vpoklic. "Tako preprečimo težavo, še preden nastane," pravi Bolka.

Zato poznamo dve vrsti vpoklicev, servisne in varnostne. Prvi za morebitno napako, ki jo je mogoče opraviti v primeru rednega servisa, pri drugem, varnostnem, pa avtomobil v servisno delavnico povabijo, da odpravijo morebitno napako.

A napake se pojavljajo pri vseh, cenejših, dražjih, manjših, večjih proizvajalcih. Tudi zato so med potrošniki bolje sprejete. Pod pogojem, da proizvajalcu tega ni treba početi prepogosto.

Boštjan Okorn iz Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS) pravi, da potrošniške organizacije stremijo k prepoznavanju in priznanjem napake. Kakšno je mnenje ZPS-ja o vpoklicih, si lahko pogledate v videoprispevku iz oddaje Avtomobilnost.

Gregor Prebil