Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Poskušam se postaviti v vlogo tatu in nikakor ne najdem pravega motiva, ne najdem razloga, zakaj bi vzel. Foto: Osebni arhiv Privoščite si piščančjo jetrno pašteto. Foto: Primož Dolničar Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zakaj ne bi vzel

Kolumna Primoža Dolničarja

19. september 2017 ob 08:25

Ljubljana - MMC RTV SLO

Danes sem hotel pisati o cajkah, čevapčičih in folklori okoli javnih prireditev, vendar me je jutranji dogodek napeljal na povsem drugo temo. Včeraj sem ponovno snemal oddajo, in ko smo bili na kmetiji je padla debata tudi o tem, koliko pridelkov ljudje pokradejo. Bil sem šokiran, ko sem izvedel v kakšnem obsegu se to dogaja.

Ljudje si preprosto vzamejo pravico, da gredo h kmetom na njivo in si naberejo pridelke. In ne samo, da si jih naberejo, pri tem početju niso niti malo uvidevni, in s tem, ko tacajo po njivah in vrtovih naredijo nemalo kolateralne škode. Čisto vseeno jim je in čisto brez razmiselka, da se je nekdo namučil, vložil svoj denar in trud, pobirajo sadove tujega dela in še več vseeno jim je, če naredijo zraven še škodo. Mogoče bi lahko še razumel, kajti časi niso za vse rožnati, da nekdo zares zaradi lakote vzame kos zelenjave. Tak človek bi verjetno tudi pazil kam stopa in si vzel samo toliko kot rabi. Da ne bo pomote ne opravičujem teh dejan, samo razmišljam, kaj je tisto, kar človeka napelje h kraji. Razmišljam kako se počuti človek, ki drugemu odtuji stvari, kaj ga napeljuje k tem dejanjem. Je to zares potreba po stvareh zaradi pomankanja, ali so tu čisto drugi vzgibi. Poskušam se postaviti v vlogo tatu in nikakor ne najdem pravega motiva, ne najdem razloga, zakaj bi vzel. In še to, zakaj se to dogaja v glavnem v mestih.

Nad Idrijo, kjer smo pred leti kupili majhno kmetijo in jo počasi obnavljamo, se te stvari ne dogajajo. Tam sicer pridelki tudi izginjajo iz njiv, vendar nikoli zaradi ljudi. Včasi na kakšen vrt ali njivo zaide srna, ali pa ptiči pozobajo semena. In zato kmetje na svoje vrtove postavljajo ptičja strašila, vrtove pa si ogradijo z električnimi pastirji. In tako z malo truda največkrat rešijo težavo s krajami. In mogoče je tu povezava, ki sem jo prej iskal, in sicer, da ljudje, ki so nagnjeni h krajam delujejo iz istih vzgibov kot živali. Enostavno ne razmišljajo, reagirajo instinktivno in, ko zagledajo stvar, ki si jo nagonsko želijo, podležejo notranjemu čutu in si vzamejo karkoli jim pride pod roke. Se pravi, da je njihov nivo enak nivoju srake, ki pograbi vse kar se sveti. Včasih poberejo tudi cigaretni ogorek, ga nesejo v svoje gnezdo, in povzročijo požar, ki lahko uniči celo kmetijo. In mislim, da sem našel lepo prispodobo, kako s krajo pridelkov tatovi uničujejo kmete, ali pa jim vsaj zelo otežujejo njihovo delo.

Kako spremeniti ljudi, pa je večni problem. Ko smo se osamosvajali, smo vedno poslušali, kako bomo postali druga Švica, kako bosta v deželi tekla med in mleko, sedaj pa je naša realnost popolnoma diametralna. Zdi se mi, da smo danes postali vse tisto, česar si nismo želeli. Postali smo narod lopovov in spletkarjev, narod poln zavisti, skratka smo le en skupek sebičnežov, katere združuje le jezik in pokrajina. In če bomo hoteli to spremeniti, bo preteklo veliko časa, vložiti bo potrebno veliko truda in pa predvsem malo introspekcije in seveda samokritičnosti. In šele, ko bomo vsi mi, vsaj tisti, ki to zmoremo začeli vzgajati z zgledom, bomo imeli mogoče malo možnosti, da naslednje generacije postanejo boljše.

Da se vrnem na kmetijstvo. Tatovi bi energijo, ki jo vložijo v krajo, lahko preusmerili v pomoč na kmetiji, in rezultat, vsaj kar se njih tiče, bi bil identičen. Domov bi odšli s polno košaro pridelkov, le da bi bil kmet zadovolnejši. In še ena stvar bi se zgodila. Ekološki pridelki s kmetij bi se brez kraj precej pocenili in bi bili dostopni širši množici ljudi. S tem pa bi se neposredno dvignil naš standar in mogoče bi tako lahko izplavali iz začaranega kroga in postali prava druga Švica. To je tako kot z davki. Pri nas je nacionalni sport goljufati državo, po drugi strani pa pljuvati po njej kako nič ne stori za nas. Ampak verjetno imamo to že vgrajeno v dnk, saj je že naš vzornik Martin Krpan švercal sol in kradel cesarja.

Tatu, ki mi je ponoči iz avta vzel jakno, v kateri sem imel očala za brat, pa naprošam, da mi jih vrne, kajti zares sem se namučil s tipkanjem te kolumne in resno dvomim, da imava isto dioptrijo. Hvala.

Primož Dolničar, ljubitelj kuhanja