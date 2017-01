Zakaj smo alfa romeo giulio postavili pred peugeota 3008?

Utemeljitev glasovanja za slovenski avto leta 2017

29. januar 2017 ob 09:22

Ljubljana - MMC RTV SLO

Peugeot 3008 je postal slovenski avto leta 2017. Ekipa Avtomobilnosti je križanca postavila na drugo mesto, za alfa romeo giulio. Po izboru je pravilno, da naša ekipa utemelji razdelitev točk.

V finalu slovenskega avta leta je bilo pet finalistov, ki ste jih izbrali bralci, bralke, gledalci, poslušalci sedmih sodelujočih medijev. To so bili peugeot 3008, alfa romeo giulia, volkswagen tiguan, renault megane in kia sportage.

6 točk: alfa romeo giulia

Pri ekipi Avtomobilnosti smo največje število točk, šest, podelili alfa romeu giulii. Prevzela nas je predvsem z obliko, pa tudi z voznimi lastnostmi. Predvsem pa nas je prevzela zgodba, ki nam daje upanje, da se znamka Alfa vrača na pota avtoromantike. Na pota stare slave in upamo, da bo giulia prinesla še kaj boljšega. Tudi prodajne številke, ki jih je včasih že dosegala. In te so bile višje od na primer BMW-ja. Alfa BMW-ja in tudi drugih velikoserijskih proizvajalcev vozil še zlepa ne bo ujela, ampak giulia daje upanje, da to le ni nemogoče. Menimo, da je to leto Alfe, saj je po nekaj sušnih letih na trg končno postavila pravi avtomobil.

Vsi v povezavi z limuzino govorijo o dizajnu, o tem, da se ljudje ozirajo zanjo. Mi tega ne postavljamo v ospredje, pa čeprav tudi sami tega nismo spregledati. Vendar pa je bistvo drugje. Ko za nekaj časa izgineš s trga in si sposoben sestaviti odličen avtomobil, to kaže na sposobnost in izkušnje, zgodovino gradnje avtomobilov. Giulia je dobro sestavljen avtomobil, ki se lahko meri z vsemi tekmeci. Ima zadnji pogon, kar daje vedeti, da Italijani želijo igrati na čustva. Giulia je avtomobil, ki navduši. In to si želimo tudi od prihajajočih modelov, kot je SUV stelvio. To je dokaz, da se Alfa vrača.

4 točke, peugeot 3008

Peugeot s privlačno zunanjostjo in futuristično, vesoljsko, notranjostjo navduši ter ponudi "vau učinek". Vsekakor pa je leto 2017 tudi leto Peugeota. S 3008, ki je bil razglašen za slovenski avto leta in malo večjim 5008, res močno meša štrene tudi najmočnejšim znamkam in njihovim modelom. Prva generacija peugeota 3008 je že nakazovala na terensko orientiranost. Toda to niso bili časi križancev. Nad novo generacijo smo vsi navdušeni, ker vemo, kakšen je bil predhodnik. In predhodnik res ni pustil močnega vtisa. Zakaj ga ni? Ker ni bil definiran. Ne po obliki ne po vsebini. Vendar pa je prva generacija nastajala v času, ko se je še ugotavljalo, ali se bo razred enoprostornih vozil še povečeval ali bodo v resnici prevladali športni terenci. Stari je bil čudna mešanica, novi pa teh težav nima več. V Parizu so združili športno terenskost s privlačnim videzom in to je tisto, kar ponujajo kar trije finalisti s slovenskega avta leta. To kaže na to, da živimo v času športnih terencev.

Pa še to, v potovalni kabini 3008 je impresiven i-cockpit, ko si lahko vse kazalnike prilagajaš po meri in doživljaš nov način vožnje, da ne govorimo o Peugeotovem malem volanu. Tudi voznikov delovni prostor, ki je povsem drugačen od konkurence, kaže novo zgodbo. Dobro so naredili domačo nalogo in ugotovili, kaj je treba danes kupcem ponuditi, delo so naredili odlično.

3 točke: Volkswagen tiguan

Peugeot 3008 je imel pri "vau učinku" dva dobra konkurenta: VW tiguana in kio sportage. Vsi so dolžinsko podobno veliki, je pa med njimi velika razlika v prostornosti, praktičnosti in uporabnosti. Na tem področju je tiguan pustil veliko boljši vtis kot peugeot 3008. Nemec je kabinsko velik, uporaben, prtljažnik ima največji, dolžina pa je enaka. Poleg tega, da je najbolj družinski, je tudi kakovost gradnje nadpovprečna. Pod črto, tiguan je med vsemi tremi finalisti športnih križancev najbolj uravnotežen avtomobil. Ponuja vse tisto, kar smo včasih pripisovali golfu. To je tisto, kar je trenutno megana postavilo nekoliko na stranski tir. Edina napaka tiguana je, da ne ponuja dovolj čustev, romantike.

2 točki, renault megane

Megan je čudovito nadaljevanje že znane zgodbe. V vsem presežek tistega, kar je nekoč ponujal. Če gledamo evolucijsko, je točno tisto, kar mora ponuditi naslednja generacija. Nov zabavno-informacijski sistem ni tak, kot bi si ga želeli v smislu uporabe. Ni najhitrejši in najuporabnejši. Če že danes ni v prvi jakostni skupini, kakšen bo šele čez pet let, ko bo zastarel. Po oblikovni in tehnični plati pa ponuja kar nekaj presežkov, vključno s štirikolesnim krmiljenjem. Če bi primerjali zgolj v razredu kompaktnih kombilimuzin C-razreda, ponuja zelo močne dodatke. Žal pa je megane trenutno v razredu, ki tržno ni dovolj zanimiv. Novi "golfov" razred predstavlja tiguan. In to je tisto, zaradi česar smo tiguana pri Avtomobilnosti postavili tako visoko.

1 točka, kia sportage

Kia sportage je avtomobil, ki se pelje odlično, ponuja obilico prostora v kabini, zaradi česar je družinski avtomobil. Tudi v cenejših različicah ponuja veliko aktivnih sistemov za pomoč vozniku, od gretja volana, sedežev do kamere za vzvratno vožnjo. Ampak Kia je na neki način sledilec. Pa čeprav močan.

Čeprav korejska znamka nima močne strasti, so jo gledalci, poslušalci in bralci postavili med pet finalistov. To je močno sporočilo, da ob vozilih svoje mame, Hyundaiju, danes Kia ponuja zelo privlačno obliko, prostornino, tehnologijo, ki je zanesljiva in preverjena, ampak ni pa nekaj novega. Niso pionirju na področju odkrivanja tople vode. Le sledijo za relativno dober denar.

V oddaji Avtomobilnost smo pojasnili svoje odločitve glede glasovanja za slovenski avto leta 2017.

Ekipa Avtomobilnosti