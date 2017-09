Zaljubljenca iz Igre prestolov na staromoden način oznanila zaroko

Odločila sta se za objavo v časniku The Times

27. september 2017 ob 13:00

London - MMC RTV SLO

Romanca Jona Snowa in Ygritte je imela na malih zaslonih v slavni seriji Igre prestolov žalosten konec, v resničnem življenju pa ljubezen Rose Leslie in Kita Haringtona še vedno - in vse bolj - cveti.

Igralca, ki sta se spoznala na snemanju priljubljene HBO-jeve nadaljevanke, sta se gledalcem prikupila z romanco, ki jo je spisal George R. R. Martin že v knjigah. Zaradi tega je bilo kar nekaj epizod posvečenih prav ljubezni med njunima likoma Jonom Snowom in Ygritte, predvsem v prvih treh sezonah, ko je bila Leslijeva še del igralskega ansambla.

V zasebnem življenju sta se začela sestajati leta 2012, nato se za krajši čas razšla, lani pa sta 30-letnika, ki se nerada izpostavljata javnosti, vendarle uradno potrdila, da sta par. Tudi zaroko sta oznanila na zelo staromoden način - ne preko družbenih omrežij, kot storijo številni njuni zvezdniški kolegi, pač pa z objavo v časopisu.

"Oznanjena je zaroka med Kitom, mlajšim sinom Davida in Deborah Harington iz Worecestershira ter Rose, srednjo hčerko Sebastiana in Candy Leslie iz Aberdeenshira," se je glasil zapis v britanskem časniku Times.

Harington se je sicer nedavno odprl glede tega, kaj je njegov najlepši spomin s snemanja: "V drugi sezoni smo snemali na Islandiji. Pokrajina je prelepa, svetloba severnega sija ... in tam sem se zaljubil," je priznal, kdaj mu je Lesliejeva ukradla srce.

T. H.