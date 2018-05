Zanimivost na Lentu - zaljubljen labodji par, ki pričakuje mladiče

Domačini prihajajo vsak dan na obhod

Na mariborskem Lentu je zadnji mesec v središču pozornosti labodji par, ki gnezdi tik ob pločniku. Par naraščaj pričakuje vsak čas, z njim pa tudi veliko Mariborčanov, nekateri prihajajo opazovat gnezdo vsak dan.

Pojav namreč ni običajen, labodi v tako obljudenem območju gnezdijo zelo redko. Občina je zato laboda zaščitila s pregrado in izobesila napise, da jih ljudje ne vznemirjajo.

Labodje gnezdo na tako nenavadnem kraju je prava mestna znamenitost. Turisti se ustavljajo, da bi prešteli jajca in fotografirali prizor. Nekateri domačini pa prihajajo celo vsak dan.

"Takšna gnezdenja smo v preteklosti že videli, težko bi pa rekli, da so nekaj običajnega. V gnezditveni sezoni se pojavlja labod nekoliko vstran od ljudi in si za gnezdenje poišče mirnejše kotičke," je pojasnil ornitolog Luka Božič iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije.

Zato pa je gnezdo ob sprehajalni poti treba bolj varovati. Samec je ves čas na preži, večina sprehajalcev pa se družinski intimi uvidevno umakne.

Labodi gnezdijo do 38 dni, kar pomeni, da je izvalitev že blizu. Vse pogosteje vsako jajce posebej preveri tudi samica. Redni obiskovalci trenutka ne želijo zamuditi.

Ko bo prvi mladič predrl lupino, bo ostalih šest sledilo v nekje 12 urah. Še isti dan bodo vsi gnezdo zapustili in se umaknili v vodo.

VIDEO Zaljubljeni labodji par na Lentu

