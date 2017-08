Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Za pripravo potrebujemo 80 dag korenja. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zapečen korenček s smetano

Dober tek!

3. avgust 2017 ob 11:53

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 80 dag korenja, maslo, 2 jajci, 15 dag parmezana, 1,5 dl smetane za kuhanje, sol, poper.

Korenje ostrgamo, operemo in narežemo na približno pol centimetra debela kolesca. Stresemo jih v osoljen krop in kuhamo nekaj minut. Odstavimo in dobro odcedimo.

Pečico ogrejemo na 190 stopinj Celzija. V kozici segrejemo maslo, dodamo korenje in pražimo nekaj minut. Nato ga stresemo v nepregorno posodo.

Jajci, smetano in nariban parmezan (malo parmezana prihranimo) razžvrkljamo ter začinimo s soljo in poprom.

Prelijemo korenje, potresemo s preostalim parmezanom in postavimo v pečico. Pečemo približno 20 minut.