Zapečen koromač s pršutom

Za jed porabimo dva večja gomolja koromača

28. marec 2018 ob 15:25

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 2 večja gomolja koromača, 1 žlica limoninega soka, 20 dag maskarponeja, 4 žlice smetane, 15 dag kraškega pršuta, 4 paradižniki, 1 šalotka, 1 žlica olivnega olja, maslo za pekač, ščep sladkorja, sol, poper.

Gomolja koromača prerežemo in jima odrežemo kocen. Koromač slabih 10 minut kuhamo v osoljenem kropu, ki smo mu dodali limonin sok. Odcedimo.

Maskarpone in smetano zmešamo, začinimo. Šalotko nasekljamo in popražimo na olju. Dodamo narezan paradižnik in podušimo.

Začinimo s sladkorjem, soljo in poprom. Na dno pekača damo paradižnikovo omako, nanjo naložimo koromač. Pokrijemo ga s pršutom in prelijemo z maskarponejem.

Pečemo od 10 do 15 minut pri 220 stopinjah Celziija.