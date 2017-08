Zapis Baracka Obame o strpnosti postal najbolj všečkan tvit v zgodovini

Izposodil si je misel Nelsona Mandele

16. avgust 2017 ob 08:43

Washington - MMC RTV SLO

Twitter je tisto komunikacijsko orodje, na katerega med svetovnimi voditelji prisega Donalda Trumpa, a zapis Baracka Obame na tem omrežju je tisti, ki je postal najbolj všečkan v zgodovini Twitterja.

Tvit nekdanjega ameriškega predsednika, objavljen 13. avgusta, je namreč že skoraj dosegel mejo treh milijonov všečkov. Obama je takrat objavil tri tvite, v katerih se je odzval na rasistično zborovanje v Charlottesvillu v ZDA. V tvitih je citiral besede nekdanjega južnoafriškega voditelja Nelsona Mandele, zapisane v njegovi avtobiografiji Dolga pot do svobode (The Long Walk To Freedom), piše BBC.

"Nihče se ne rodi s sovraštvom do drugega človeka zaradi barve njegove kože, njegovega rodu ali vere ..." se je glasil prvi tvit, ki ga je Obama pospremil s fotografijo, posneto leta 2011, ko je obiskal vrtec v Bethesdi v Marylandu. Na fotografiji Obama skozi okno pozdravlja tri nasmejane otroke, ki pripadajo trem različnim rasam. V naslednjih dveh tvitih je nekdanji predsednik nadaljeval besede Mandele: "Ljudje se naučijo sovražiti, in če se lahko naučijo sovražiti, se lahko naučijo tudi ljubiti, kajti ljubezen je naravnejša za človeško srce kot njeno nasprotje."

Omenjeni Obamov zapis, ki se je po januarju, ko je zapustil Belo hišo, večkrat odzval na aktualne dogodke po svetu, je bil poleg tega retvitan že več kot 1,2-milijonkrat, kar ga uvršča tudi med deset največkrat preposlanih tvitov v zgodovini. Ni sicer znano, ali za zapise na tem priljubljenem družbenem omrežju skrbi Obama sam ali so delo njegove ekipe.

Do zdaj je za najbolj všečkan tvit veljal zapis ameriške popzvezdnice Ariane Grande, v katerem je izrazila sožalje po terorističnem napadu v Manchestru maja letos. Bomba je takrat eksplodirala prav na njenem koncertu.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm