Zaposleni pri Blue Originu razkrili ceno poletov v vesolje

Prvi turisti naj bi v vesolje vzleteli že leta 2019

13. julij 2018 ob 11:52

Seattle - MMC RTV SLO, Reuters

Podjetje Blue Origin ameriškega milijarderja Jeffa Bezosa napoveduje, da bo komercialne polete v vesolje ponudilo že naslednje leto. Cene vodstvo podjetja še ne želi razkriti, sta se pa o tem razgovorila dva njihova zaposlena.

Potencialni potniki in konkurenčna podjetja si že nekaj časa zastavljajo vprašanje, koliko bo za svoje komercialne polete v vesolje računalo ameriško podjetje Blue Origin. Širšo javnost zanima predvsem, ali bo storitev cenovno dostopna tudi splošni populaciji, stroko pa, ali bodo pri podjetju Blue Origin sposobni ustvariti poslovni model, s katerim bo vesoljski turizem dobičkonosen.

Predstavniki podjetja Blue Origin, ki ga je leta 2000 zagnal ustanovitelj Amazona Jeff Bezos, so na novinarski konferenci prejšnji mesec povedali, da nameravajo testne polete s posadko opraviti zelo kmalu, storitev pa naj bi bila za javnost odprta naslednje leto. Podjetje, ki ima sedež dobrih 30 kilometrov južno od Seattla, bo polete v vesolje izvajalo s pomočjo rakete New Shepard, ki je sestavljena iz lansirne rakete in snemljive potniške kapsule.

New Shepard bo s šestimi potniki vzletel do višine 100 kilometrov nad Zemljinim površjem, kar je dovolj visoko, da bodo potniki nekaj minut uživali v breztežnosti in skozi šest velikih oken iz vesolja občudovali Zemljo. Nato se bo kapsula vrnila proti Zemlji in pristala s pomočjo padala. V želji po zmanjševanju stroškov je za pristanek ustvarjen tudi spodnji del rakete, ki ga je nato mogoče uporabiti ponovno.

Razkrita je okvirna cena

Pri Blue Originu so opravili osem testnih poletov, pri katerih je raketa New Sheapard uspešno vzletela in vertikalno pristala nazaj na vzletno točko, vendar pa za zdaj pri tem ni prevažala potnikov.

Predstavniki podjetja za zdaj ne želijo razkriti podrobnejših informacij o programu in cenah izletov v vesolje. Sta pa z mediji o cenah storitve spregovorila dva zaposlena pri Blue Originu. Razkrila sta, da se bodo cene za polet v vesolje gibale med 200 in 300 tisoč dolarji (med 170 in 260 tisoč evri).

Konkurenca v vesoljskem turizmu

Bezos, ki je s premoženjem 112 milijard dolarjev najbogatejši človek na svetu, si s svojim podjetjem močno prizadeva, da bi komercialne polete v vesolje ponudil prvi. Pri tem ima veliko konkurenco, saj imata podobne cilje še dva druga milijarderja – Richard Branson in Elon Musk.

Bransonovo podjetje Virgin Galactic naj bi za načrtovana vesoljska potovanja prodalo že 650 vozovnic, datum uresničitve potovanj pa še ni znan. Za vesoljski polet z Virgin Galactic je treba odšteti 250 tisoč dolarjev. SpaceX, ki gaje leta 2002 ustanovil Elon Musk, pa si poleg komercialnih poletov v vesolje dolgoročno najbolj prizadeva za to, da bi omogočil življenje ljudi na drugih planetih.

Vsa tri konkurenčna podjetja si prizadevajo, da bi čim bolj oklestila cene komercialnih vesoljskih poletov. To skušajo doseči predvsem z gradnjo vesoljskih plovil, ki bi se jih dalo uporabiti za več poletov. V okviru tega je Space X marca lani izpeljal test z raketo Falcon 9, ki je pritegnil ogromno zanimanja javnosti.

Pri Blue Originu niso razkrili stroškov, ki jih imajo z vsakim poletom, strokovnjaki pa računajo, da jih bo vsako potovanje stalo okoli 10 milijonov dolarjev. Če je razkrita cena ene vozovnice resnična, bi kljub šestim potnikom podjetje ob vsaki izstrelitvi naredilo večmilijonsko izgubo.

M. Z.