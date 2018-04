"Zaradi Cosbyja sem izgubila skoraj štiri dni spomina"

Pričala nekdanja igralka Heidi Thomas

12. april 2018 ob 17:13

Filadelfija - MMC RTV SLO

V Filadelfiji zaradi spolnega nadlegovanja poteka ponovljeno sojenje ameriškemu komiku Billu Cosbyju, med pričami pa je prva spregovorila nekdanja igralka Heidi Thomas.

Thomasova, sicer prva izmed petih žensk, ki bodo na sojenju podprle tožnico Andreo Constrand (edina, ki je tožbo proti njemu še lahko vložila, druge ženske lahko zgolj pričajo, saj so njihovi primeri že zastarali), trdi, da jo je komik leta 1984, ko je bila stara zgolj 24 let, omamil in spolno zlorabil.

Kot je pojasnila Thomasova, se je njena izkušnja sprva začela popolnoma nedolžno - s Cosbyjem sta se srečala, da bi ji pomagal pri izpopolnjevanju njene igre, nakar ji je naročil, naj zaigra pijano oziroma omamljeno osebo, z njeno izvedbo pa ni bil zadovoljen. "Pojasnila sem, da le redko pijem alkohol, na to je odgovoril, da kako si mislim, da bom lahko igrala pijano osebo, če se nikoli nisem napila."

Nato ji je natočil kozarec belega vina, od tistega trenutka pa je njen spomin precej zamegljen. Zbudila se je v postelji, ko jo je Cosby prisiljeval v oralni spolni odnos. "O sebi je ves čas govoril v tretji osebi, pravil si je gospod C oziroma 'tvoj prijatelj'."

Nekdanja igralka zdaj dela kot učiteljica glasbe, na sodišču pa je v izjavi dodala, da je takrat obsojala predvsem sebe in se spraševala, ali je za nesrečni dogodek kriva sama. Od štirih dni, ki jih je takrat preživela s Cosbyjem, se spomni zgolj majhnih koščkov.

Znanega komika sicer na sodišču brani Thomas Meserau, odvetnik, ki je pred obtožbami o pedofiliji zagovarjal Michaela Jacksona. Kot poroča Reuters, obrambo gradi predvsem na napadu na Andreo Constrand. Med drugim je dejal, da je prevarantka, ki je nora na slavo in denar, Cosby pa ji je zgolj ponujal vstopnico v boljše življenje.

P. B.