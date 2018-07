Zaradi malomarnosti oskrbnikov poginil že deseti črni nosorog

Nosorogi so poginili zaradi dehidracije in želodčnih razjed

26. julij 2018 ob 16:34

Tsavo - MMC RTV SLO

V narodnem parku v Keniji je zaradi malomarnega dela živalskih oskrbnikov poginil že deseti črni nosorog. Pristojni napovedujejo podrobnejšo preiskavo, ki bo pokazala, kdo je odgovoren za to veliko izgubo.

Iz Nairobijskega narodnega parka so v park Tsavo premestili 8 črnih nosorogov, iz Nakurujskega narodnega parka pa tri. Izmed enajstih premeščenih je poginilo 10 nosorogov, preživelega pa je nedavno hudo poškodoval lev.

Želja upraviteljev narodnega parka je bila, da bi prihod novih nosorogov pomagal povečati populacijo te ogrožene vrste. Mladičkov nosorogov v narodnem parku Tsavo namreč skorajda ni.

Preiskava smrti desetega nosoroga je pokazala, da je žival poginila zaradi dehidracije in želodčnih razjed, do katerih je privedlo uživanje preslane vode.

Za oskrbovanje nosorogov s primerno vodo so zadolženi oskrbniki narodnega parka, Najib Balala, kenijski minister za turizem pa je na nedavni tiskovni konferenci izpostavil, da bodo zadevi prišli do dna. V prihodnjih mesecih si bodo prizadevali, da odkrijejo, kdo je nosorogom prinašal neprimerno vodo, odgovornega pa bodo ustrezno kaznovali.

Ministrstvo je oskrbnike označilo za malomarne, saj je njihovo slabo in nepremišljeno delo privedlo do velike izgube za to ogroženo vrsto. Na svetu je namreč (skupaj z nosorogi v narodnih parkih in živalskih vrtovih) le še okoli 5.500 črnih nosorogov, kar vrsto uvršča med skrajno ogrožene.

Najprej so v narodni park Tsavo nameravali premestiti 14 nosorogov, zaradi smrti pa so premeščanje začasno ustavili.

Za kritično zmanjšano populacijo nosorogov je krivo več okoliščin, vojna in izguba habitata v Afriki, seveda pa so na udaru tudi zaradi lovcev. Divji lov se izvaja predvsem tam, kjer ni bilo mogoče poskrbeti za varovanje ogroženih živali.

K. Ši.