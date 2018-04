Zaradi najbolj smrdečega sadeža na svetu evakuirali 500 ljudi

Zbali so se, da vohajo plin

29. april 2018 ob 12:09

Melbourne - MMC RTV SLO

V avstralskem mestu Melbourne je prišlo do nenavadnega pripetljaja. Na eni izmed univerz so zaradi gnilega sadeža namreč evakuirali več kot 500 študentov in profesorjev.

Študenti so v šolskih prostorih zavohali smrad, ki jih je spominjal na vonj plina. Ker je sproščanje plina v zaprtih prostorih lahko izredno nevarno, se pristojni niso obotavljali - študente in profesorje so nemudoma evakuirali.

K sreči se je kmalu izkazalo, da je bil močan vonj posledica nagnitega duriana - najsmrdljivejšega sadeža na svetu. Sadež so našli v eni izmed šolskih omaric, močan vonj pa se je razširil po celotni ustanovi.

Gasilci, ki so ob prijavi posredovali, so za britanske medije povedali, da se je vonj po stavbi razširil skozi prezračevalni sistem.

Smrdeč in masten

Durian je velik, smrdeč in masten sadež. Najbolj priljubljen je v Aziji, prepoznaven pa je predvsem po svojem močnem vonju, rjavi bodikasti lupini in rumeni sredici.

Močan vonj, ki ga številni opisujejo kot mešanico gnile čebule in greznice, ima sredica. Okus duriana pa naj bi bil popolnoma nasproten vonju, saj naj bi spominjal na mandlje. Zaradi vonja, ki ga lahko živali zavohajo tudi na pol kilometra, ga je v marsikaterem hotelu v Aziji prepovedano uživati, prav tako pa ga je prepovedano prevažati na avtobusih.

Od 30 vrst duriana je užitnih le devet. Durian se največkrat uporablja pri pripravi sladic, uživati pa ga je mogoče tudi surovega. Sezona duriana je poleti, za kilogram smrdeče sredice pa je treba odšteti okoli 40 evrov.

K. Ši.