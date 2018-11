Zaradi obtožb o rasizmu na Kitajskem bojkot znamke Dolce & Gabbana

Hiši so obrnili hrbet tudi kitajski zvezdniki

23. november 2018 ob 08:35

Kitajske spletne trgovine so s svojih strani umaknile oblačila italijanske modne hiše Dolce & Gabbana, ki se je zaradi oglasa, v katerem Kitajka s palčkami skuša jesti špagete in pico, znašla pod kritikami obtožb o rasizmu.

Zaradi spornega oglasa, ki naj bi omalovaževal kitajsko kulturo in spodbujal negativne stereotipe o Kitajski, je moral italijanski modni dvojec prejšnji teden preklicati udeležbo na tednu mode v Šanghaju. Za še večje ogorčenje Kitajcev je poskrbel skrivni posnetek, objavljen na Instagramu, na katerem Stefano Gabbana govori o "kitajski ignorantski umazani smrdeči mafiji". Modna hiša trdi, da so v Gabbanov profil vdrli hekerji, piše Guardian.

Ogorčeni kitajski potrošniki vse glasneje pozivajo k bojkotu izdelkov te priznane modne znamke, za katero je kitajsko tržišče eno najpomembnejših. Kitajci namreč kupijo več kot tretjino vseh luksuznih izdelkov po svetu, namesto nakupov v svetovnih modnih prestolnicah pa vse raje izdelke kupujejo doma. Več kitajskih spletnih trgovin je tako izdelke z logotipim D & G umaknilo iz prodaje, tudi največji kitajski spletni trgovec Alibaba, ki ob vpisu imena "Dolce & Gabbana" v iskalnik ne najde nobenega zadetka.

Zgodovina neprimernih potez

Italijani skušajo škodo, ki so jo naredili z neprimernim oglasom, popraviti. Tako so v opravičilu zapisali: "Spoštujemo Kitajsko in vse Kitajce." A pot do povrnitve ugleda bo dolga, saj so se proti modni hiši obrnili tudi kitajski zvezdniki. Filmska igralka Zhang Ziyi je tako dejala, da nikoli več ne bo kupila nobenega njihovega izdelka, pevec Wang Junkai pa je sporočil, da je prekinil pogodbo kot ambasador te modne hiše.

To sicer ni prvi incident, v katerega se je zapletla hiša Dolce & Gabbana. Lani so tako v reklamni kampanji objavili serijo fotografij, na katerih so bili reveži iz zanemarjenih predelov Pekinga fotografirani z manekeni, oblečeni v obleke znamke Dolce & Gabbana. Leta 2016 pa so razburili, ker so novo kolekcijo obutve poimenovali "suženjski sandali".

