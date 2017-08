Zaradi "policijske ure" za želve turisti obtičali na Zakintosu

Glavate karete sodijo med ogrožene vrste

2. avgust 2017 ob 10:05

London - MMC RTV SLO

Več kot sto britanskih turistov je moralo dva dni dlje od pričakovanj ostati na grškem otoku Zakintos. Vzroka sta dva - okvara letala in nočna prepoved letalskega prometa zaradi razmnoževanja želv.

Britanski potniki nizkocenovne letalske družbe EasyJet bi morali v nedeljo iz Zakintosa poleteti v domovino, a je družba polet odpovedala zaradi tehnične okvare na letalu. Strokovnjaki so se preostanek dneva in še v ponedeljek trudili napako odpraviti, a brez uspeha, zato je prevoznik želel na turistično oblegani otok poslati nadomestno letalo, ki bi 135 potnikov spravilo na londonsko letališče Gatwick, piše Sky News.

Luči in hrup bi zmedla želvice

Pri tem pa so pri Easyjetu naleteli na nenavadno prepoved - na otoku velja nočna prepoved vzletanja in pristajanja letal, saj se v tamkajšnjem zalivu Laganas v poletnem času pari vrsta morskih želv, imenovana glavata kareta. Ta zaliv imajo želve zelo rade, saj samice v njegove plitve sipine izkopljejo gnezda za jajca. Mlade želvice pokukajo iz gnezd predvsem ponoči, luči in hrup letal pa bi jih lahko prestrašila in jih zmedla na njihovi poti do morja. Neka okoljevarstvena skupina na otoku je v letošnjem juniju in juliju naštela 500 želvjih gnezd, kar je manj kot v preteklih letih.

Spadajo med ogrožene

Grške oblasti so zato uvedle nočno "policijsko uro" za letališče na Zakintosu. Atene so bile namreč v preteklosti tarča kritik Evropskega sodišča, ki je leta 2002 razsodilo, da država ne naredi dovolj za zaščito želvje populacije v svojih vodah. Te živali namreč spadajo med ogrožene živalske vrste.

Ker nadomestno letalo zaradi pozne ure torej ne bi smelo pristati na letališču na Zakintosu, so pri EasyJetu to možnost opustili. Nekateri potniki so sami poiskali alternativne poti do domovine, okoli sto ljudi pa je moralo počakati do torka, ko jih je letalo končno prišlo iskat. Družba jim je obljubila izplačilo odškodnine.

A. P. J.