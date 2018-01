Zaradi pretočene glasbe Toma Pettyja in Neila Younga milijardna tožba

Wixen Music Publishing se ni strinjal s predlogom poravnave

3. januar 2018 ob 15:48

Madrid - MMC RTV SLO, STA

Ponudnik pretočne glasbe Spotify se je znašel v poldrugo milijardo dolarjev vredni tožbi zaradi kršenja avtorskih pravic.

Tožbo, s katero za več kot 10.000 pesmi, baje uporabljenih brez potrebnih licenc in ustreznih denarnih nadomestil, zahteva plačilo odškodnine v višini 1,6 milijarde dolarjev, je na sodišču vložila kalifornijska družba Wixen Music Publishing, ki zastopa dela glasbenikov, kot so Janis Joplin, The Black Keys, Tom Petty in Neil Young.

Založba Wixen Music Publishing je omenjeno tožbo vložila kot odgovor na nedavni predlog poravnave v višini 43 milijonov dolarjev, saj je trdila, da gre za bistveno prenizek znesek.

V poravnavi je bilo predlaganih manj kot štiri dolarje na pesem, medtem ko Wixen Music Publishing zdaj predlaga 150.000 dolarjev na pesem.

Spotify zadeve za zdaj ni želel komentirati.

Na vrhu pretakanja Sheeranova glasba

Največkrat pretočena v 2017 je bila glasba Eda Sheerana. Čeprav je dolgo kazalo na zmago Luisa Fonsija in Despacita, je britanskemu glasbeniku na koncu uspelo priti do lovorike najbolj predvajane skladbe na Spotifyju.

Sheeran ima v žepu najbolj predvajano uspešnico Shape Of You, ki so jo pretočili 1,4-milijardokrat. Album ÷ je s 3,1 milijarde prenosi imenovan za največkrat pretočeni album leta, uporabniki so pretakali tudi druge uspešnice s tretjega albuma – njegove skladbe so tako dosegle 6,3 milijarde predvajanj.

T. H.