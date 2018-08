Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Izvirna embalaža piškotov - eksotične živali v cirkuških vagonih. Foto: AP Nova podoba Barnumovih piškotkov s svobodnimi živalmi. Foto: AP Do nove podobe Barnumovih piškotov prihaja po zaprtju ameriškega potujočega cirkusa Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus maja lani. Foto: AP Dodaj v

Zaradi pritiskov Pete ikonična piškotna embalaža po 115 letih spreminja podobo

Barnumove živali so zdaj svobodne

23. avgust 2018 ob 11:01

Po skoraj 116 letih je slovita ameriška znamka piškotov Barnum's Animal Crackers spremenila podobo svoje embalaže. Razlog? Pritiski organizacije za zaščito živali.

Barnumova škatlica je bila namreč več kot stoletje razdeljena na štiri kvadrante, v katerih so bile narisane cirkuške živali v kletkah. Zdaj so pri podjetju slona, žirafo, zebro, leva in gorilo "izpustili na svobodo" in so upodobljene, kako se prosto, druga ob drugi, klatijo po savani.

Sprememba podobe je rezultat evolucije, so sporočili iz podjetja s sedežem v New Jerseyju.

"V vsem tem času smo spreminjali in popravljali svoj klasični dizajn, da bi spodbujali ozaveščenost o ključni živali in o okoljski tematiki," je za CNN povedala Kimberly Fontes, predstavnica Nabiscove starševske družbe Mondelēz International.

"Da bi še naprej ohranjali znamko relevantno, se nam je zdelo, da je zdaj pravi čas za novo evolucijo naše podobe, pri kateri bi živali prikazali v njihovem naravnem okolju."

Embalaža sicer ohranja svoj prepoznaven logotip in rdeče-rumeno barvno paleto.

Nova podoba rezultat "evolucije"

Pri Barnumu sicer niso povsem sami prišli do te "evolucije", ampak je imela posredi prste največja svetovna organizacija aktivistov za pravice živali Peta. Iz Pete so sporočili, da je bilo preoblikovanje dizajna

rezultat pogovorov s podjetjem.

"Nova škatla piškotov za Barnum's Animals popolno odraža, da naša družba ne tolerira več zapiranja živali v kletke in uklepanje eksotičnih živali za cirkuške predstave," so zapisali pri Peti.

"Nobeno živo bitje ne obstaja zgolj zato, da bi služila kot predstava ali da bi izvajala akrobacije za zabavo ljudi, a kljub temu vsi cirkusi in potujoče predstave izkoriščajo živali in jih obravnavajo kot rekvizite, pri tem pa jim odrekajo vse naravno in za njih pomembno."

Do nove podobe Barnumovih piškotov prihaja po zaprtju ameriškega potujočega cirkusa Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus maja lani. Peta in ostale skupine za zaščito živali so ukinitev cirkusa, ki se je oglaševal kot "največja predstava na svetu", z navdušenjem pozdravile.

