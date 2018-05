Zaradi rasizma protagonistke Roseanne Barr ukinili nanizanko Roseanne

Ameriška televizijska mreža ni oklevala – nanizanko so nemudoma ukinili

29. maj 2018 ob 21:25

Washington - MMC RTV SLO

Marca se je na ameriške male zaslone vrnila priljubljena humoristična nanizanka Roseanne, ki so jo predvajali med letoma 1988 in 1997. Po dveh izjemno uspešnih mesecih so predvajanje nanizanke ukinili – do tega so privedli žaljivi in rasistični zapisi glavne protagonistke Roseanne Barr na družbenem omrežju Twitter.

Igralka je svojo prvo objavo posvetila hčerki Billa in Hillary Clinton, Chelsea Clinton. Zapisala je, da je Clintonova poročena z nečakom milijonarja Georga Sorosa, ki z denarnimi sredstvi pogosto podpira demokratske stranke. Clintonova seveda ni poročena s članom Sorosove družine, na igralkino lažno vest pa se je odzvala z besedami: "Dobro jutro Roseanne. Verjamem, da so člani Sorosove družine čudoviti ljudje, seveda pa z nobenim izmed njih nisem poročena. Hvaležna sem za pomembno delo, ki ga v svetu opravlja Sorosova organizacija Open Society. Lepo se imej!"

A igralka še kar ni odnehala. Tudi naslednjo objavo je namenila Clintonovi. Zapisala je: "Chelsea Clinton ni poročna s Sorosovim nečakom, temveč s sinom podkupljivega senatorja."

Potem je svoje žaljivke ponesla na še višjo raven. Svetovalko nekdanjega ameriškega predsednika Baracka Obame, Valerie Jerrett, je označila za križanca med Planetom opic in Muslimansko bratovščino.

Pozneje je zapisala, da je bila to le neslana šala. "Zelo mi je žal, da sem se tako neprimerno pošalila. Opravičujem se Valerii Jarrett in vsem Američanom." To sicer ni prvi podoben izpad, saj je že leta 2013 Obamovo svetovalko, prav tako temnopolto Susan Rice, označila za "moškega z velikimi opičjimi jajci".

Množično neodobravanje

Po neprimernih objavah se je na igralko vsul plaz neodobravanja – številni so povzeli tudi, da bi bilo treba igralko zaradi nestrpnosti odpustiti in celo ukiniti nanizanko, v kateri igra.

Tudi komičarka Wanda Sykes, ki je sodelovala pri ustvarjanju priljubljene serije, je po objavi neprimernih tvitov sporočila, da pri ustvarjanju nanizanke nima več namena sodelovati.

Ameriška medijska mreža ABC pa je v izjavi za javnost zapisala, da so bili igralkini zapisi na družbenem omrežju gnusni, odvratni in popolnoma neskladni z vrednotami, ki jih s svojimi vsebinami želijo dosegati – zato so se odločili, da nanizanko dokončno ukinejo.

Roseanne je sicer goreča zagovornica Trumpa, ki je ob ponovnem uspehu serije konec marca celo čestital televizijski zvezdnici. V telefonskem klicu se ji je zahvalil, ker sta tako ona kot njena junakinja njegovi podpornici in volivki. Naslednji dan je na nekem dogodku v Beli hiši Trump komentiral, da je Roseanne serija "o nas", le da "lažni mediji tega še niso ugotovili".

Humoristična nanizanka Roseanne, katere enourno premiero si je ob ponovni obuditvi ogledalo 18,4 milijona Američanov, je prikazovala življenje ameriškega delavskega razreda.

K. Ši.