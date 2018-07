Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Marks & Spencer je zabeležil 35-odstotno rast prodaje tovrstnih telovnikov, kot jih nosi Gareth Southgate. Foto: Reuters Sorodne novice Kdo naprej: rumeni kartoni niso najbolj posrečena rešitev Dodaj v

Zaradi selektorja angleške reprezentance porasla prodaja telovnikov

Eden najbolje oblečenih selektorjev na SP-ju

3. julij 2018 ob 11:43

Moskva - MMC RTV SLO

Nogometni navdušenci že leta poskušajo posnemati videze svojih nogometnih idolov z nakupovanjem dresov, a letošnje svetovno prvenstvo je sprožilo prav posebno evforijo.

Kot poroča The Guardian, naj bi zaradi angleškega selektorja Garetha Southgata močno porasla prodaja telovnikov, kot jih med prvenstvom nosi on. Marks & Spencer, ki že od leta 2007 skrbi za uradna oblačila angleške reprezentance, pojasnjuje, da se je povpraševanje po telovnikih v zadnjih dneh povečalo za 35 %, pojav pa so poimenovali kar "učinek Garetha Southgata".

Za repliko obleke, ki je videti tako kot njegova, bodo oboževalci odšteli 265 funtov, ob plačilu dodatnih 25 funtov pa bodo dobili še kravato v rdeči, beli in modri barvi, ki jo selektor nosi med letošnjim svetovnim prvenstvom v Rusiji.

Uradne obleke, ki jih nosi Southgate, so sicer narejene v podjetju Alfred Brown v Yorkshiru, to pa ni njihova prva izkušnja z angleško nogometno reprezentanco, saj so jih modno opremili že leta 2014, za olimpijske igre v Londonu leta 2012 pa so oblekli celotno angleško olimpijsko reprezentanco.

Southgate je bil ravno zaradi izbire oblačil označen za enega najbolje oblečenih selektorjev na svetovnem prvenstvu, a vseeno se ni uspel izogniti tudi nekaterim kritikam. Zadnji gumb na telovniku bi moral biti tradicionalno odpet, angleški selektor pa je vedno fotografiran z vsemi zapetimi gumbi.

