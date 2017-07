Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Švedski premier je pozval, da se poostri nadzor na glasbenih festivalih po državi. Foto: Reuters Festival je letos obiskalo manj obiskovalcev kot lani. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zaradi serije prijav o spolnih napadih odpovedali festival Bråvalla

Napade je obsodil tudi švedski premier

3. julij 2017 ob 21:17

Stockholm - MMC RTV SLO

Prijave policiji v mestu Östergötland o štirih posilstvih in 23 spolnih napadih, so prisilile organizatorje, da so odpovedali izvedbo festivala Bråvalla naslednje leto.



Švedsko so minuli konec tedna preplavile novice o deviantnem obnašanju na njihovem največjem glasbenem festivalu. V oči je zbodlo predvsem število prijav. "Določen moški ... Se očitno ne zna obnašati. Kar je sramota. Zato smo se odločili, da odpovemo festival Bråvalla 2018," so sporočili organizatorji po poročanju časnika Guardian.

Ob tem je vodja policijskih preiskovalcev Martin Hedberg dodal: "Veliko prijav je prišlo za tem, ko so se zgodili napadi, zato imamo skope opise osumljencev in malo sledi." Lani so lokalni mediji poročali o petih ženskah, ki so jih domnevno posilili v času štiridnevnega festivala.

Incidente je obsodil tudi švedski premier in pozval k večjemu nadzoru na festivalih. "To je nedopustno. To so gnusna dejanja obžalovanja vrednih moških," je dejal Stefan Löfven za švedski časnik Expressen in poudaril: "To se mora končati."

Letos so organizatorji za festival, na katerem so med drugim nastopili Killers, Prophets of Rage in Martin Garrix prodali okoli 45.000 vstopnic, kar je manj kot lani, ko so jih prodali okoli 52.000.

