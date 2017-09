Zaradi uličnih nemirov bodo koncertne dvorane v St. Louisu samevale

V ameriškem mestu St. Louis je bilo zaradi uličnih nemirov odpovedanih več dogodkov - odpadel je tudi sobotni koncert legendarne skupine U2, prav tako ne bo nocojšnjega nastopa Eda Sheerana.

"Ker je varnost oboževalcev na prvem mestu, smo se po posvetu z lokalnimi oblastmi, ki ustrezne varnosti ne bi mogle zagotavljati, odločili, da bo najbolje za vse, če nedeljski koncert odpovemo," so povedali pri podjetju, ki promovira turnejo angleškega pevca Eda Sheerana.

Dodali so, da obžalujejo, da so morali sprejeti takšno odločitev in da se bo Sheeran v St. Louis vrnil v letu 2018. Oboževalcem, ki so kupili vstopnice za odpovedani koncert, bodo vrnili denar.

Nemiri so se v St. Louisu začeli v petek, ko je sodišče nekdanjega policista oprostilo umora 24-letnega Anthonyja Lamarja Smitha, ki je bil ustreljen leta 2011.

Iz varnostnih razlogov je svoj nastop v St. Louisu včeraj odpovedala tudi legendarna glasbena skupina U2. "Za odpoved nam je zelo žal, ampak to se nam zdi glede na dogajanje in okoliščine edina sprejemljiva odločitev," so U2 povedali v izjavi za javnost.

Pevec skupine Bono je v ločeni izjavi dejal, da ga nedavni dogodki zelo žalostijo. "Prebiral sem govor dr. Martina Luthra Kinga iz Narodne katedrale in se spraševal, ali smo leta 1968 ali 2017," je še dodal irski pevec.

Na področju St. Louisa so sicer odpovedali še številne druge dogodke, med drugimi nastop komika Mika Birbiglie in koncert mestnega simfoničnega orkestra.

