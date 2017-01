Zaradi varnosti motoristov v oblačilih vse več naprednih materialov

Goretrex, kevlar in impregnacija

15. januar 2017 ob 12:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

V preteklosti so pri izdelavi oblačil za motoriste največ uporabljali goveje usnje, pozneje pa so usnje začeli nadomeščati umetni materiali, sintetični materiali – od poliamidov in poliestrov do visokozmogljivih, kot so aramidi, kevlarji, ki so danes med najboljšimi.

Smernice pri nakupu motoristične opreme so se korenito spremenile. V preteklosti so bile jakne v glavnem usnjene, temne, barvnih detajlov s funkcijo odsevnika je bilo malo. Danes so moderne jakne v svetlih, ponoči dobro vidnih barvah. Črna barva kombinezonov se pogosto kombinira s fluorescenčnimi barvami, katerih namen je biti bolje opažen.

Oblačilo ne sme biti le estetsko

Predvsem pa funkcija oblačil za motoriste danes ni le več zadostiti modnim smernicam, pač pa poskrbeti tudi za čim boljšo zaščito motorista ob morebitnem padcu oziroma poskrbeti za udobje, da oblačilo "diha" ali pa ne prepušča vode.

Jakne oziroma hlače imajo vgrajene ščitnike, ki ob morebitnem padcu ščitijo okončine. Na trgu obstajajo rokavice za vožnjo v vročih in hladnejših mesecih, motoristični čevlji so postali športni copati, ki nudijo dodatno zaščito tako v predelu pete, gležnja kot tudi prstov. Hkrati ne prepuščajo vode. Pri voznikih skuterjev so še posebej priljubljene z vgrajenimi ščitniki, v zgornjem in kolenskem predelu pa je dodan kevlar. Take hlače hkrati omogočajo varno vožnjo na motorju in nošenje med delovnim časom.

Kevlar ima številne prednosti

"Predvsem bi lahko rekli, da je kevlar več funkcionalen material. Je ognjevaren, saj je težko vnetljiv. Ko ga umaknemo s plamena, ugasne. Mehanske lastnosti ima izredno dobre. Tudi veže določeno količino vlage," je pojasnila izredna profesorica Tatjana Rijavec s katedre za tekstilno in oblačilno inženirstvo na naravoslovnotehniški fakulteti (NTF).

Danes imamo kevlar na voljo v vseh oblikah. V filamentih, ki so namenjeni za tkanine v obliki vlaken, imamo vlaknino za medvlogo ali pa tudi za spodnje perilo.

Rijavčeva pojasni, da je zgolj ena tekstilja najslabša rešitev. Bolje je, če imamo dve ali tri tekstilje skupaj zložene v enem kosu oblačila. "Za nošenje je udobna, vendar pa so se ob poškodbah motoristov v stiku s tlemi večkrat pojavile poškodbe kože prav zaradi trenja podloge ob kožo,“ je obrazložila Rijavčeva.

Premazi niso permanentni

Najboljša, najnaprednejša varianta je laminat, kjer so vse tri funkcije, od vrhnje, vodoodbojne in paroprepustne membrane ter estetske površine, zlepljene skupaj s srednjo plastjo, ki deluje mehansko odporno, in notranjo plastjo, ki je udobna v stiku s kožo, mehka, prijetna membrana.

Njena kolegica na fakulteti Brigita Tomšič je pojasnila, kaj pomeni, da ta material diha: "Vključuje okoli 1,4 milijarde por na kvadratni centimeter. In te pore so po nekaterih podatkih celo 20-tisočkrat manjše od molekule vode, zaradi česar vode ne prepustijo. Po drugi strani so do 700-krat večje od molekule vodne pare, zaradi česar telesno izparino, vodno paro, izpustijo in so na ta način dihalne."

Pojasnila je tudi, da lahko vrhnji sloj dodatno zaščitimo pred vodo. To so posebne impregnacije, ki na površini tekstilje izoblikujejo izredno tanek sloj nanodebeline in na ta način ne vplivajo na samo dihalno dejavnost takšnega materiala, hkrati pa nudijo zelo visoko vodoodbojnost. Seveda pa ti premazi niso permanentni. To pomeni, da se po negi, po pranju, s površine usnja oziroma umetnega usnja odstranijo. Zato je treba vsakokrat ta nanos ponoviti. Kar je izrednega pomena, je, da se po sami impregnaciji to oblačilo dodatno izpostavi neki toploti, bodisi v sušilnem stroju, kar je malenkost težje, ali pa samo s fenom. Nekje okoli 60 stopinj Celzija je dovolj, da se ta film orientira tako, da se stranske verige, ki dajejo vodo odbojnost, usmerijo pravokotno na površino.

V oddaji Avtomobilnost smo se posvetili materialom, iz katerih so izdelana oblačila motoristov.

Gregor Prebil