Zaradi zatipka in enega L-ja premalo dresi za francoski Montpellier neuporabni

Podarili so jih ameriškemu Montpelierju

16. september 2017 ob 10:52

Montpellier - MMC RTV SLO, STA

Proizvajalec športne opreme je pošiljko navijaških dresov za Francijo opremil z napačnim imenom kluba z eno črko L premalo. Zdaj so dresi na poti v ZDA.

Namesto Montpellier je pisalo Montpelier. Namesto da bi zanje neuporabne drese, napako so opazili navijači, ki so želeli v klubski trgovini kupiti dres svoje ekipe, zavrgli, so se Francozi odločili za zanimivo potezo.

Pošiljko oblačil z napako so kar podarili ameriškim ljubiteljem športa, v ZDA imajo namreč tudi mesto z zelo podobnim imenom - Montpelier je prestolnica zvezne države Vermont.

"Hvala za majice. Merci!" so na Twitterju zapisali mestni veljaki Montpelierja, najmanjše prestolnice ameriških zveznih držav, ko so zvedeli za nenavadno darilo.

Zbiralci si že manejo roke

Zdaj bodo Američani iz napake Francozov naredili veliko dobrodelno zadevo. Drese bodo najprej podarili svojim univerzitetnim športnim ekipam, ki jih bodo uporabile na kakšni tekmi, potem pa jih bodo dali na dražbo in z izkupičkom pomagali športnikom v lokalnem okolju. Manjša težava je le ta, da francoski Montpellier in ameriški Montpelier oziroma tamkajšnje študentske športne ekipe nimajo enakih barv dresov, zato bodo podarjena športna oblačila uporabljali na neuradnih tekmah.

Za to, da dražba ne bi bila uspešna, pa se ni bati. Ameriški zbiralci so že zvedeli za redkost - za zdaj v Vermontu sicer še ne vedo, koliko dresov bodo dobili - in so pripravljeni za avtentični dres Montpellierja brez enega L odšteti kar precej dolarjev.

T. H.