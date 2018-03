Zasedba Swedish House Mafia po več letih skupaj na odru

Za združitev je bil že čas

26. marec 2018 ob 21:11

Miami - MMC RTV SLO

Po več letih ugibanj in nekaj mesecih vznemirjenja v glasbeni industriji se je švedska zasedba Swedish House Mafia ob 20. obletnici festivala Ultra znova združila v Miamiju.

Slavni trio je po 30-minutnem premoru po petih letih na oder vkorakal iz teme. "Jaz sem Axwell, jaz sem Sebastian Ingrosso in jaz sem Steve Angello," so dejali v mikrofone. "In nocoj, Miami, se imenujemo Swedish House Mafia."

Na vprašanje, zakaj so se po več letih znova združili prav zdaj, so ponudili preprost odgovor: "Bil je že čas." Kot poroča Billboard, se je za zasedbo veliko spremenilo, odkar so leta 2013 izdali zadnji singel Don't You Worry Child in občinstvu ponudili zadnji skupni nastop v živo za prihodnjih pet let.

Njihov progresivni zvok se je razvil v precej drugačno smer, kot so je bili takrat vajeni oboževalci, a ko so občinstvu na enem najbolj znanih festivalov elektronske glasbe na svetu ponudili uspešnice, kot so Save The World, Miami 2 Ibiza in Greyhound, so imeli zbrani občutek, da se zadnjih pet let sploh ni zgodilo in si zasedba nikoli ni vzela premora.

"Radi bi se vam zahvalili. To je za nas zelo posebna noč in upamo, da je prav tako posebna tudi za vas. Ne gre zgolj za združitev Swedish House Mafia, ampak za tri prijatelje, ki se niso videli zadnjih pet let in se združujejo skupaj z vami," so še dejali.

Za zdaj še ni znano, kakšni so njihovi načrti za naprej, a oboževalci so takoj izrazili močno željo, da se njihovo skupno delovanje nadaljuje.

Celoten njihov koncert na letošnji Ultri si lahko ogledate spodaj.

P. B.