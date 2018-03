Zasijala je nova evropska avtomobilska znamka

Avtomobilski salon v Ženevi 2018

18. marec 2018 ob 07:45

Ženeva - MMC RTV SLO

Cupra se je ločila od Seata. Tudi na avtomobilskem salonu v Ženevi se je znamka, ki ima nov logotip, predstavila na ločenem razstavnem prostoru. Čeprav se trenutno zdi, da razen logotipa in zmogljivejših motorjev razlike med znamkama še niso velike, se bodo v prihodnje še povečale.

Pred mikrofon oddaje Avtomobilnost sta stopila Matthias Rabe, šef za raziskave in razvoj pri Cupri, in Alejandro Mesonero, vodja oblikovanja pri Seatu. Oba sta pojasnila, zakaj se elektrika seli tudi na dirkališče.

Čeprav je bilo ime Cupra znano že prej, bo potrebnega veliko dela, da bo uspešna tudi na samostojni poti kot ločena znamka Cupra. V prodajnih salonih bodo cupre ločene od Seatovih vozil. Po Evropi naj bi Cuprina vozila ponujalo 260 prodajalcev.

Cupra je nekaj več

"Za samostojno pot smo se odločili zaradi prodajnih številk. Predvsem na račun leona cupre. To je odličen avtomobil z vozniškega vidika, ponuja tudi dober dizajn. Vendar pa menimo, da lahko še več dosežemo kot samostojna znamka Cupra," pravi Rabe. Ime Cupra namreč pri strankah, kupcih, pomeni nekaj več – že sama beseda pomeni nekaj več. V Ženevo so pripeljali model cupra ateca, ki velja za unikaten športni terenec v svojem razredu. "To je športni terenec z 221 kilovati moči in je popolnoma uravnotežen za vsakodnevnega voznika. Je udoben, ima štirikolesni pogon in omogoča različne načine vožnje, tudi režim cupra, kar pomeni, da se boste vozili zelo dinamično, stabilno in hitro, čeprav je SUV," pravi sogovornik.

Električni dirkalnik

Cupra je pokazala tudi prvi prototip električnega avtomobila za dirke touring. V središče dogajanja na salonu so postavili koncept e-Racer, ki prinaša zadnji pogon, pospešek do 100 km/h v 3,2 sekunde, hitrost, večjo od 270 km/h. To je prvi popolnoma električni touring dirkalni avtomobil, ki predstavlja osnovo za dirkalnik, ki naj bi bil pripravljen čez štiri leta. Motor se vrti na več kot 12 tisoč vrtljajev, na svojem vrhuncu pa doseže 500 kilovatov moči. Ima baterijo s 6.072 celicami. Polnjenje baterije traja 40 minut.

Rabe pravi: "Prihodnost bo elektrificirana. To je trend. Zelo uspešni smo tudi na dirkaškem področju, tudi tam vidimo veliko priložnost v elektrifikaciji. Dokaz je na našem razstavnem prostoru v Ženevi – 500 kilovatov moči je vznemirljivih, tako kot tudi veliko navora. Avto je presneto hiter."

Z znamko Cupra Španci merijo na stranke, ki imajo rade mobilnost, strast za natančnost, dober dizajn in unikatna vozila, ki morajo biti športna. Ne ciljajo le na mlade, ampak tudi na tiste, ki se počutijo mlade, pravi sogovornik, ki nam je pojasnil tudi to, kako bodo zagotovili, da si v prihodnosti modeli znamk Seat in Cupra ne bodo preveč podobni, da ne bo razlika zgolj v moči motorjev, konjih.

Škoda RS ne bo konkurenca

"Menim, da bo razlika večja, saj se bomo še bolj posvetili tuniranju. Dodajali bomo še bolj športne elemente," zagotovi Rabe. Šef oblikovanja pri Seatu Alejandro Mesonero mu pritrdi: "Neketere modele bomo še 'povzdignili'." To pomeni, da bodo boljši tako po kakovosti kot moči. Standardi bodo višji."

Zanimalo nas je tudi, v čem bo znamka Cupra drugačna od Škodine športne linije vozil RS. Mesonero pravi, da gre pri Cupri za povsem drugačen način razumevanja športnosti: "Že barve, ki jih uporabljamo, mat, črno-bela, so povsem drugačne in bolj napredne kot pri Škodi, kjer delajo odlične izdelke, ki pa so avtomobili za klasične kupce, ki želijo športno vozilo. S Cupro gremo dlje. Mi pravimo, da gremo nazaj v garažo. Cupra bodo oznake avtomobilov, ki jih bodo naredili ljudje za ljudi."

Gregor Prebil