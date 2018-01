Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Zasnežena torta. Foto: Dobro jutro Dodaj v

Zasnežena torta

Recept iz oddaje Dobro jutro

2. januar 2018 ob 11:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

Testo: 4 jajca, žlička vinskega kamna, sok in lupinica ene limone in ene pomaranče, 170 g sladkorja v prahu, 250 g drobno mletih bučnih pečk, 250 g sladke skute oz. rikote, 2 žlici koruzne škrobne moke, 1 dl oljčnega olja, malo kardamoma (po želji), strok vanilje.

Krema: 400 ml sladke smetane, 2 utrjevalca smetane, 400 g sladke skute oz. rikote, 100 g sladkorja v prahu, sok in lupinica dveh pomaranč, pomarančni liker, 10 g agarja (lahko izpustite), pomarančna marmelada ali kaka druga po želji, semena granatnega jabolka (po želji)

Posutje: ostružki kokosa, kokosova moka, novoletni sladki okraski v srebru (po želji).

Ločimo rumenjake in beljake. Iz beljakov in sladkorja stepemo trd sneg. Med stepanjem dodamo vinski kamen in 3 žlice limonovega soka. Posebej stepemo še rumenjake, sladko skuto oz. rikoto in oljčno olje. Dodamo vse začimbe in ostanek limonovega soka. Rahlo vmešamo mlete bučne pečke, škrob in sneg.

Več receptov na dobrojutro.rtvslo.si.

Prelijemo v namaščen okrogel tortni model in pečemo pri 180 °C približno 25-30 minut oz. dokler zobotrebec ni suh, ko biskvit prebodemo. Lahko pa testo razdelimo v dva manjša pekača in plošče posebej spečemo.

Za kremo posebej stepemo sladko skuto rikoto in sladkor do penastega ter v posebni posodi še sladko smetano z utrjevalcem. Vse skupaj rahlo premešamo, dodamo sok ene pomaranče in pomarančni liker. Na koncu vmešamo še agar, če želimo trdnejšo kremo.

Ohlajen model prerežemo in namočimo s sokom pomaranče ter premažemo z marmelado in posujemo s semeni granatnega jabolka. Nadevamo in premažemo jo še s kremo. Kremo na površini oblikujemo v obliki snežnih zametov, posujemo z ostružki kokosa in kokosovo moko ter novoletno okrasimo po želji. Ohladimo v hladilniku.

D. S., Metka Paragi (oddaja Dobro jutro)