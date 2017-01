Zayn in Taylor Swift v seksi videospotu za 50 odtenkov teme

Videospot za skladbo I Don't Wanna Live Forever

27. januar 2017 ob 21:54

Los Angeles - MMC RTV SLO

Taylor Swift in Zayn Malik sta združila moči za naslovno skladbo, ki bo glasbeno pospremila nadaljevanje sage Petdeset odtenkov sive, ter zanjo posnela tudi precej vroč videospot.

Skladbo sta poimenovala I Don't Wanna Live Forever, v videospotu pa sta oboževalce presenetila s precejšnjo količino vročih scen, ki jih pri njiju sicer niso vajeni.

V videu se mlad par sooča s koncem razmerja, celotno dogajanje pa se odvija v hotelu - Zayn razbija krožnike ter prevrne mizo in luč, Taylor pa razbije ogledalo in iz belih vrtnic trga cvetove.

Glasbenika sta se prelevila v vlogo nekakšne omiljene verzije Christiana Greya (Jamie Dornan) in Anastasie Steele (Dakota Johnson). Posnela sta tudi prizor v dvigalu, ki predstavlja precej pomemben element celotne filmske sage, Taylor je oblečena v zapeljiva oblačila, ves čas pa je prisoten tudi pridih rdeče barve.

Oboževalci so navdušeni in pravijo, da je 27-letna glasbenica v videospotu zelo zapeljiva ter da je nekdanjemu članu fantovske skupine One Direction uspelo posneti najbolj seksi video do zdaj.

Za glasbeno podlago nadaljevanja erotične drame bodo poleg njiju med drugim poskrbeli še Nicki Minaj, Sia, John Legend, Nick Jonas in Halsey.

"Tokrat brez pravil. Brez kazni. In brez skrivnosti."

Na koncu prvega dela sage so Christianove mračne skrivnosti postale prevelik zalogaj za Anastasio, kar je tudi privedlo do konca njunega razmerja.

Takrat je milijonar ugotovil, da se ljubezni ne da zajeziti s sklenitvijo pogodbe, zato je v Petdeset odtenkov teme pripravljen pristati na njene pogoje, ki pa so precej drugačni od tistega, kar si je sprva želel.

Protagonista tako v drugem delu začneta graditi zaupanje in stabilen odnos, a mesto v njunem življenju vseeno najdejo tudi skrivnosti iz Christianove preteklosti, ki želijo uničiti vsakršne upe za njuno skupno prihodnost.

P. B.