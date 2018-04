Zayn Malik: Tokrat sem pripravljen na turnejo

Predstavlja drugi studijski album

12. april 2018 ob 20:30

London - MMC RTV SLO

Zayn Malik je pojasnil, da je prebrodil težave z anksioznostjo, ki so ga pred koncertiranjem ustavile prejšnjič, in je zdaj pripravljen, da se odpravi na svetovno turnejo.

Njegov debitantski album Mind of Mine se je leta 2016 ob izidu zavihtel na vrh kar nekaj svetovnih glasbenih lestvic, a se je glasbenik, ki je svojo pot začel v fantovski skupini One Direction, odločil, da ga oboževalcem ne bo predstavil tudi na koncertih.

"Veselim se odziva oboževalcev. Zdi se mi, da je moja samozavest v zadnjem letu in pol močno zrasla," je dejal za BBC. Poudaril je, da zdaj neizmerno verjame v to, kar dela, in želi to prenesti svojim oboževalcem. "Je pa plošča drugačna z vidika zrelosti. Odrasel sem."

Ob tem je 25-letni glasbenik dodal, da se je kar nekaj časa ukvarjal s težavami, ki so nastopile ob tem, ko je leta 2015 zapustil skupino One Direction. "Kar nekaj časa sploh nisem vedel, kaj se dogaja, vse se je dogajalo prehitro. Izdajal sem album in ni bil ravno to, kar sem si želel, da bi bil."

Poslušalcem je že predstavil prvi singel s prihajajoče plošče, ki ga je naslovil Let Me, BBC pa ob tem dodaja še, da oboževalci že ugibajo, komu je pesem namenjena - med imeni se pojavlja predvsem Zaynovo nekdanje dekle Gigi Hadid.

Dejal je, da je v preteklosti ljudem, ki jim je bila pesem posvečena, vedno povedal, da je napisana o njih. Zaveda se, da to ni vedno najpametnejša stvar, saj vse skupaj le še dodatno zaplete, zato tega v prihodnosti več noče početi. "Stvari raje zadržim zase."

Njegovo najnovejšo skladbo lahko poslušate spodaj.

P. B.