Zbran voznik je varen voznik

28. marec 2017 ob 13:47

Ljubljana - MMC RTV SLO

V tehnološkem paviljonu Avtomobilnosti na 24. avtomobilskem salonu Slovenije smo se danes s predstavnikoma Zavarovalnice Triglav pogovarjali o novih pristopih v zavarovalništvu, ki se odmikajo od klasičnih paketov in postavljajo v ospredje tudi vzgojo voznikov za bolj varnostno zavestno vožnjo.

Vsakdanje vožnje med opravki po znanih poteh so lahko precej monotono opravilo, hkrati pa nas med vožnjo lahko zmoti vrsta skušnjav, kakršne prinašajo možnosti telefoniranja in drugega komuniciranja s prenosnimi telefoni, ki so postali naši stalni spremljevalci. Žal je takšno početje tudi nevarno in v skrajnem primeru lahko privede do povzročitve prometne nesreče.

Spreminjanje pristopov v zavarovalništvu

Drugačni postajajo tudi pristopi v zavarovalništvu, saj se od klasičnih oblik zavarovanja vse boj gibljejo v smer novih, sodobnejših, pri katerih ne dajejo poudarka zgolj zavarovanju avtomobilov in ljudi v primeru nesreče, ampak tudi vzgajanju voznikov. V tehnološkem paviljonu na 24. avtomobilskem salonu Slovenije se predstavljajo tudi s simulatorjem varne vožnje, ki so ga razvili v sodelovanju s slovenskim tehnološkim podjetjem NERVteh. O izkušnjah z drugačnimi pristopi, med katere denimo spada tudi mobilna aplikacija Drajv, smo povprašali predstavnika Zavarovalnice Triglav Zorana Miloševiča in Gregorja Mikliča.

Odziv na mobilnost prihodnosti

Kot je povedal Miloševič, moramo pri avtomobilskem zavarovanju razmišljati o prihodnji mobilnosti. Ugotavljajo, da je z razvojem avtonomnih avtomobilov, delitvenih shem in podobnega ogrožen sam koncept lastništva avtomobila, avtomobili pa so že danes precej povezani med seboj. Kako lahko zavarovalnica vse to izkoristi? Lep primer je telematika, ki je že manjši premik s tradicionalnih modelov razporeditve tveganja v bolj individualno obravnavo. S telematiko lahko individualno ocenjujejo vsakega posameznika. Tradicionalno okolje zavarovalništva ni prilagojeno takšnim novostim, zato je pri tem nujno sodelovanje z novodobnimi tehnološkimi podjetji, s čimer pri ocenjevanju posameznikove vožnje združijo "moža s kravato" in "bradatega fanta".

Pomembno je učenje, ne kaznovanje

O praktičnih vidikih prilagajanja Zavarovalnice Triglav novim razmeram nam je več povedal Gregor Miklič. Pri simulatorju vožnje se deloma spogledujejo z avtonomno mobilnostjo in pomembno je, da pri tem sodelujejo z zagonskimi podjetji in povzemajo novosti. Pri simulatorju lahko denimo pretiravajo in potencirajo situacije. Simulator vožnje sicer ni namenjen lovljenju in kaznovanju potencialnih povzročiteljev nesreč, ampak z njega pridobivajo tudi informacije, kako se ljudje odzivajo v določenih neprijetnih in neznanih prometnih situacijah, kakršna je prometna nezgoda. Ugotavljajo, da denimo pred otrokom, ki nenadoma steče na cesto, večina ljudi le zavira, le malo pa jih poskuša zaviti in nevarno situacijo obvoziti. Večina ljudi torej naredi napako. Z uporabo simulatorja lahko posamezno situacijo ponovijo in človeka naučijo, da tudi v resničnosti pravilno reagira.

Jutri o udobju

Matija Janežič