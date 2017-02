Zbrane na Oskarjih bosta med drugim zabavala Timberlake in Sting

Odmevni nastopi

11. februar 2017 ob 11:07

Los Angeles - MMC RTV SLO

Letošnja podelitev oskarjev se bo mnogim vtisnila v spomin tudi po zaslugi odmevnih glasbenih nastopov, zbrane bodo namreč zabavali Justin Timberlake, Sting, John Legend in Lin-Manuel Miranda.

"Veseli smo, da bomo na odru Oskarjev gostili zvezdnike svetovnega kova, ki bodo zapeli pet nominiranih pesmi," sta za ABC povedala producenta Oskarjev Michael De Luca in Jennifer Todd.

Sting bo zapel pesem The Empty Chair iz filma Jim: The James Foley Story, ki jo je napisal skupaj J. Ralphom. Sting je bil do zdaj za najprestižnejšo filmsko nagrado v industriji nominiran že trikrat, a je še ni prejel.

Legend bo na oder stopil kar dvakrat, saj bo zapel obe nominirani pesmi iz filma Dežela La La (City of Stars in Audition (The Fools Who Dream)).

Za oskarja je nominirana tudi pesem Can't Stop the Feeling! iz filma Troli. Gre za hit, ki ga je skupaj z Maxom Martinom in Shellbackom zakrivil Timberlake. Slednji bo z omenjeno pesmijo 26. februarja tudi zabaval zbrane na podelitvi. 36-letnik do zdaj še nikoli ni prejel oskarja.

Poleg omenjenih bo s pesmijo How Far I'll Go iz filma Moana nastopil tudi Lin-Manuel Miranda. Če bo oskar pripadel Mirandi, bo eden redkih, ki se lahko pohvali z emmyjem, grammyjem, tonyjem in oskarjem.

Sa. J.