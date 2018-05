"Zdi se mi neumno pričakovati kar koli - ne slabo ne dobro"

Lea Sirk bo nastopila pod zaporedno številko 17

10. maj 2018 ob 06:34

Lizbona - MMC RTV SLO

2.613 kilometrov stran od Ljubljane, v mestu, ki ostaja najbolje ohranjena skrivnost Evrope, je slovenščina jezik, ki se ga evrovizijski oboževalci učijo s pospešenim tempom. Vse po zaslugi Lee Sirk in pesmi Hvala, ne!.

Še preden vstopite v areno Altice, lahko hitro naletite na mimoidoče evrovizijske oboževalce, ki za vami ponavljajo besede: "Hvala, ne!" Pesem, s katero se bo Sirkova predstavila pod zaporedno številko 17, preprosto toliko izstopa med konkurenco, da jo predstavniki sedme sile že vidijo v finalu. Čeprav stavnice niso na slovenski strani (več o sistemu stavnic si boste lahko prebrali v naslednjih dneh), se zdi, kot da po prvih dveh vajah in generalki, ki jo je prestala sinoči, zainteresirana javnost na novo odkriva slovensko pesem in predstavnico. Tu jo opisujejo kot drugačno, izstopajočo.

Sirkova je skupaj z ekipo svojo točko nadgradila. Najbolj izstopa premor sredi pesmi, poziv občinstvu, da se pridružijo pri prepevanju pesmi in zaključek v portugalščini. Toda, kar še bolj navdušuje evrovizijsko občinstvo, je njeno suvereno petje in predstava, pri kateri jo dopolnjujejo še štiri plesalke Karin Putrih, Tajda Kožamelj, Veronika Škrlj in Anja Möderndorfer ter v ozadju spremljevalna pevka Karin Zemljič.

Za slovensko predstavnico je že prvi del največje preizkušnje - nastop, ki ga je sinoči ocenjevala strokovna žirija. In kot je Sirkova priznala tik pred generalko, je vedno najtežje čakanje: "Čakanje je vedno naporno, ker ti to vzame največ energije. Zdaj bom odhitela malo na sonce, da se malo nadiham svežega zraka, ker sem na vrsti za nastop proti koncu. In to je še bolj naporno, ker čakaš in čakaš - pripravljen."

Še preden bo znano, katerih deset izvajalcev se bo iz drugega predizbora uvrstilo v finale, si lahko spodaj preberete pogovor s Sirkovo in si pogledate nekaj utrinkov včerajšnjega dne.

Za vami sta dve vaji. In že na prvi vaji je bilo razkrito največje presenečenje vašega nastopa. Ali menite, da bo nastop morda zato manj pretresljiv?

O tem smo se tudi že sami spraševali, ampak smo ugotovili, da ne. Populacija, ki gleda Evrovizijo po televiziji, ne spremlja vseh posnetkov, ki so objavljeni na spletu. Praktično je nemogoče, da bi to videli vsi. Po drugi strani pa si vsi tisti, ki so to že videli v živo, ne predstavljajo, da se bo to zares zgodilo v živo. Puščamo to tišino na odru odprto.

Kdo se je spomnil premora?

Spomnili smo se ga na enem izmed sestankov, ko smo rekli, da smo s takšno pesmijo že dovolj posebni, da si lahko izmislimo kar koli, in glede na to, da rada tvegam, smo šli takoj v akcijo: začeli smo iskati, na kakšen način bi lahko izpeljali, da imam lahko nekaj sekund na odru pavzo in v tistem trenutku naredim, kar želim.

Kako pa ta premor vpliva na vašo izvedbo pesmi po njem? Kako zahteven je ta prehod, ko že nagovorite občinstvo?

Pa ni (smeh). Pesem gre naprej. Vse v slušalkah dela klik klik (smeh) in se težko izgubimo. Je pa res, da te lahko ta masa ljudi pod odrom hitro zavede. In še ne vem, kako bomo to izpeljali.

Dober teden ste že v samem jedru dogajanja letošnje Evrovizije. Kakšno je življenje v evrovizijskem mehurčku?

Mehurčkasto. Počutiš se kot ribica, ujeta v akvariju. Čaka te ogromno obveznosti. Ljudje mislijo, da si na dopustu, ti pa se trudiš, garaš in želiš narediti dobro točko in jo tudi dobro predstaviti.

Spletni odzivi na vaš nastop so zelo pozitivni. Pogosto se pojavlja beseda podcenjeno. Čemu to pripisujete? Zdi se, kot da na novo odkrivajo pesem.

To se mi zdi popolnoma normalno. Sama sem pri drugih državah prišla do istih zaključkov. Pri nekaterih me je pesem sama po sebi zelo zanimala, toda ko sem jo slišala v živo in spoznala osebo, se je vse zasukalo. Ker je pomembno, kako deluje izvajalec kot celota. Največ pozornosti smo dobili na račun intervjujev, spoznavanja z oboževalci in s samimi nastopi. Že od prve vaje smo bili precej suvereni in sproščeni. In to je tisto, kar je vplivalo na spremenjeno mnenje. V bistvu ne vem, kaj bi rekla: ali smo mi tista zlata sredina po izvedbi ali so drugi toliko slabši in smo zato videti boljši.

Kakšno povratno informacijo vam dajejo pogovori tu z novinarji - teh vsekakor ni malo?

Na neki način te to izpopolni. Všeč mi je, da me imajo radi, da so me vzljubili. Po drugi strani bi človek potreboval dan miru, da se malo naspi in spet dobi energijo za zagon, ker je že deset dni za nami in še več.

Kako zahteven je za vas nastop, glede na to, da je v točki precej gibanja? In kam so šli okvirji, ki smo jih lahko videli med nastopom na Emi?

(Smeh) Okvirjev ni, ker so se vsi 'bunili', da je to 'passe' in sem potem rekla: "Hvala, ne!" Zdaj smo namesto okvirjev naredili točko bolj dinamično - sprehajamo se po celem odru, gremo do ljudi. Zato je na neki način še bolj osebno. To mi je še bolj pisano na kožo, ker lahko pogledam ljudi v oči in pogledam njihov odziv. Zato je na ta način še nadgrajena, dodelana in drugačna.

Katera plesalka je najboljša pevka?

Nekaj cvilijo na vajah non-stop. Ampak se mi zdi, da Anja. Morala bi jih malo stestirati. Kaj pa vem ... Mogoče se kaj zgodi (smeh).

Pričakovanja?

Zdi se mi neumno pričakovati kar koli - ne slabo ne dobro. Se prepuščam in pričakujem, da bom izpeljala nastop tako, kot je treba. Vse ostalo ni več v mojih rokah.

Klavdija Kopina, foto: David Lotrič