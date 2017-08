Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! V zdrob vmešamo rumenjaka in prepražene bučke. Foto: MMC/Miloš Ojdanić Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zdrobove rezine z bučkami

Zdrob in bučke na koncu še zapečemo

25. avgust 2017 ob 16:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 40 dag bučk, 4 dl mleka, 25 dag pšeničnega zdroba, 2 rumenjaka, 5 dag parmezana, 2 šalotki, maslo, majaron, sol.

Bučke grobo naribamo. Na žlički masla popražimo nasekljani šalotki, dodamo bučke in majaron ter pražimo nekaj minut, da povre tekočina, ki jo izpustijo bučke.

Mleku dodamo pol žličke soli in ga zavremo. Vmešamo zdrob in ga skuhamo po navodilih na embalaži. Odstavimo in v nekoliko ohlajen zdrob vmešamo rumenjaka in bučke. Maso vlijemo v posodo in pustimo, da se ohladi in strdi.

Nato zdrob narežemo na rezine in jih kot strešnike naložimo v namaščeno nepregorno posodo. Potresemo s parmezanom in kosmi masla ter za 15 minut postavimo v ogreto pečico (200 st. C).

D. S.