Že nekajkrat videni scenarij ... Sean Combs si je spremenil ime, spet!

Zdaj se bo odzival le na Love oziroma Brother Love

6. november 2017 ob 16:33

Los Angeles - MMC RTV SLO

Rodil se je kot Sean John Combs. Ko je zaslovel, je postal Puff Daddy, nato se je odločil, da bo Puffy, pa P. Diddy, nazadnje Diddy. Zdaj si je spet premislil.

Ameriški pevec, igralec in producent Sean Combs si je znova spremenil ime. Raper, ki je bil v preteklosti torej že znan kot Puff Daddy, Puffy, P. Diddy, se po novem imenuje Love a. k. a. Brother Love.

Svojo odločitev je oboževalcem ob svojem 48. rojstnem dnevu sporočil prek Twitterja: "Hej, vsi. Imam zelo zelo resno novico. Molil sem za to. Odločil sem se - vem, da je tvegano, in vem, da se to nekaterim zdi obrabljeno - toda odločil sem se, da si spet spremenim ime," z dramatičnim glasom v videu na plaži pod palmami pripoveduje glasbenik.

"Nisem več to, kar sem bil prej. Sem drugačen. Moje novo ime je Love a. k. a. Brother Love. Ne bom se oglašal na Puffy, Diddy, Puff Daddy ali na katerega izmed mojih drugih vzdevkov, temveč na Love ali Brother Love," je pojasnil.

Še sam ne sledi več

Combs je sicer pred kratkim v pogovoru za CNN pojasnil, zakaj si je v karieri tolikokrat spremenil ime.

"Ime sem si spreminjal, ker sem odraščal v soseski, kjer so imeli vsi vzdevke. Moj prvi vzdevek je bil Puffy in potem, ko sem bil v glasbeni industriji, sem postal Diddy, nato P. Diddy, ali pa je bil P. Diddy prvi? Nato Diddy?" ni več dobro vedel niti sam, a se je zdaj torej odločil še za eno spremembo imena.

Največji zaslužkar

Glasbenik se je sicer letos zavihtel na sam vrh Forbesove lestvice zvezdnikov, ki so v preteklem letu zaslužili največ. V tem času je v žep pospravil 130 milijonov dolarjev oziroma 116 milijonov evrov. Zgolj s prodajo tretjine svoje modne blagovne znamke Sean John je zaslužil 70 milijonov dolarjev, precej donosno pa je bilo tudi sodelovanje s podjetjem Diageo, ki proizvaja cenjeno vodko Ciroc.

Nekaj pa je h končnemu letnemu zaslužku prispevala tudi njegova turneja Bad Boy Family Reunion Tour. Sinoči pa je na 21. podelitvi hollywoodskih filmskih nagrad (HFA) zmagoslavno dvignil kipec za najboljši dokumentarec - ta nosi naslov Can't Stop, Won't Stop: A Bad Boy Story in vključuje posnetke dveh koncertov v Barclays Centru ter prizore iz zakulisja.

Video, s katerim je Sean Combs oznanil novo spremembo imena, si lahko ogledate spodaj!

I decided to change my name again!

My new name is LOVE aka Brother Love. #TakeDat pic.twitter.com/gArAXusygG