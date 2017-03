Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Žele serviramo s svežim sadjem. Foto: Dobro jutro Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Žele iz breskev in jogurta

Preprosto in okusno

5. marec 2017 ob 10:47

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 250 g breskev iz pločevinke, 250 g jogurta, 10 dag vaniljevega sladkorja, 2 žlički agarja, ščepec soli, 1 strok burbonske vanilje, 2 dl vode ali smetane, 2 dl breskovega kompota, 1 limona (sok in lupina).



Breskve zmeljemo v mešalniku. Dodamo polovico soka limone, ščep soli in limonino lupino.

Breskov sok od kompota vlijemo v posodo in dodamo agar. Premešamo in mešamo do vrenja. Prilivamo pire breskev in mešamo. Ko imamo pripravljeno, vlijemo v model.



Hladno vodo damo v kozico in ji dodamo agar. Premešamo in mešamo do vrenja. Dodamo strok vanilje in sladkor. Prilivamo jogurt in mešamo, odstranimo vaniljev strok in vlijemo v model čez ohlajeno breskovo strjenko, da dobimo dve plasti. Naj se masa ohladi, nato jo zvrnemo iz modela in narežemo. Serviramo s svežim sadjem ali jagodičjem.

P. B., Lojze Čop (oddaja Dobro jutro)