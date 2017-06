Želel je biti "zgolj Harry". Princ priznal, da je hotel zapustiti kraljevo družino.

Služenje v vojski kot "najboljši pobeg, ki ga je kdajkoli imel"

Britanski princ Harry očitno nadaljuje z intervjuji, v katerih ne skopari s sočnimi izjavami, zaradi katerih marsikoga v Buckinghamski palači boli glava.

Njegove izjave so odmevale že pred dnevi, ko je v pogovoru za ameriški časnik Newsweek dejal, da si nihče v britanski kraljevi družini ne želi prestola. "Ali je kdo v kraljevi družini, ki bi želel biti kralj ali kraljica? Mislim, da ne, vendar bomo ob pravem času opravili naše dolžnosti," je dejal.

Zdaj pa je v pogovoru za časnik Mail on Sunday celo priznal, da si je pred leti želel zapustiti kraljevo družino in zaživeti normalno življenje.

32-letni Harry, sicer peti v vrsti za britanski prestol, je za nedeljsko izdajo britanskega časnika povedal, da je bilo služenje v vojski "najboljši pobeg, ki ga je kdajkoli imel". Ta izkušnja biti "zgolj Harry" pa ga je napeljala na misel, da bi se odpovedal svoji vlogi v okviru kraljeve družine.

Ostal naj bi zaradi zvestobe svoji babici kraljici Elizabeti II., s pomočjo starejšega brata Williama pa je nato našel svojo vlogo v družini, ki jo med drugim izkorišča za to, da pomaga drugim ljudem, je povedal.

"Pobeg" v Afganistan

Harry, ki je bil 10 let pilot vojaškega helikopterja Apache, ki je služil tudi v Afganistanu, je tako zdaj znan po tem, da z dobrodelnimi projekti pomaga ranjenim vojakom.

Leta 2013 je med drugim z dvanajstimi vojaki iz Velike Britanije, ZDA, Avstralije in Kanade, ki so bili hudo ranjeni v Afganistanu ali Iraku prehodil 322 kilometrov dolgo pot in po treh tednih napornega prečenja Antarktike prispel na južni tečaj.

Po vrnitvi iz Afganistana je sicer princ dvignil kar nekaj prahu s svojimi izjavami. Captain Wales, kot je bilo njegovo bojno ime, je namreč na vprašanje, ali je ubil kakšnega sovražnika, dejal: "Da, številni so bili ... Naša eskadrilja je zelo dejavna, vsi veliko streljamo. Streljamo takrat, ko je treba, in vzamemo življenje zato, da rešimo življenje. Če kakšni slabi ljudje želijo škoditi našim fantom, jih moramo izključiti iz igre."

Na misijah je Harry sicer pomagal zavezniškim vojakom v boju proti talibanom in nudil spremstvo britanskim helikopterjem chinook in ameriškim black hawk, ko so ranjene odpeljali z bojišča.

