Zelena luč za audi Q4

Napoved novih modelov

17. marec 2017 ob 12:47

ngolstadt - MMC RTV SLO

Audi je prižgal zeleno luč za novega športnega terenca Q4. Ta bo poleg številnih drugih modelov prišel na trg leta 2019.

Po dobrih rezultatih, ki so jih dosegli v letu 2016, se pri Audiju pripravljajo na uvajanje novih modelov z ničelnimi emisijami, ki bodo opremljeni z najsodobnejšo tehniko s področja asistenčnih sistemov in povezljivosti.

V ta namen je velikan iz Ingolstadta v Münchnu ustanovil hčerinsko podjetje Autonomus Intelligent Driving GmbH, kjer razvijajo sistem za avtonomno vožnjo v mestu, ki bo omogočal preprosto vgradnjo v v avtomobile različnih velikostnih in cenovnih razredov.

Glavno ločnico bo potegnila nova admiralska ladja A8, ki naj bi prišla na trg konec letošnjega leta in bo kot eden izmed redkih avtomobilov na trgu izpolnjevala pogoje za avtonomno vožnjo tretje od skupno petih stopenj.

Tretja stopnja omogoča občasno samostojno upravljanje avtomobila s strani računalnika, denimo pri vožnji v koloni do hitrosti 60 kilometrov na uro.

Audi letos načrtuje rast prodaje v primerjavi z lanskim letom, ko so v promet spravili 1.867.738 vozil. Povečanje naj bi zagotovili novi modeli, kot sta A5 in Q5 ter Q2, ki še ni na voljo na vseh trgih, konec leta pa bodo predstavili novi A8.

Glavne novosti leta 2018 in 2019

Leto 2017 bo nekakšno tranzicijsko leto v pričakovanju novih naprednih modelov, ki bodo prišli na trg leta 2018 in 2019. Prihodnje leto bo čas za novi A7 sportback in veliki SUV Q8, ki se bo postavil ob bok BMW-ju X6 in mercedesu GLE coupé, medtem ko bo leta 2019 ugledal luč sveta serijski srednje veliki SUV z nekoliko bolj dinamičnim značajem Q4. Slednji bo na trgu napadel BMW X4 in mercedes GLC coupé.

Oba nova športna terenca bosta, glede na globalni vzpon tega razreda, močno vplivala na poslovanje nemškega proizvajalca, ki do leta 2020 načrtuje uvedbo treh električnih in nekaj hibridnih modelov.

Martin Macarol