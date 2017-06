Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 7 glasov Ocenite to novico! Ko je jed kuhana, jo odstavimo in potresemo s peteršiljem. Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zelenjavna juha z ješprenjem

Po želji dodamo v juho tudi drugo zelenjavo

20. junij 2017 ob 10:32

MMC RTV SLO

Sestavine: 1,2 litra zelenjavne jušne osnove, 15 dag ješprenja, 2 dag suhih jurčkov, 20 dag šampinjonov, 20 dag brokolija, 20 dag cvetače, peteršilj, 1 strok česna, olivno olje, sol, poper.

Namočen ješprenj skuhamo. Medtem očistimo in narežemo šampinjone. Jurčke prelijemo z mlačno vodo. Olje segrejemo ter popražimo gobe in nasekljan česen.

Dodamo odcejen ješprenj ter zalijemo z vročo jušno osnovo. Brokoli in cvetačo očistimo, razdelimo na cvetove in dodamo v juho. Solimo, popramo in kuhamo še približno deset minut. Po potrebi prilijemo malo vode. Odstavimo in potresemo s peteršiljem. Po želji dodamo v juho tudi drugo zelenjavo.