Brokoli razdelimo na cvetove, steblo pa narežemo. Dodaj v

Zelenjavna kremna juha

26. junij 2018 ob 09:41

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 2 zeleni kolerabici, 2 pora, 30 dag ohrovta, 30 dag brokolija, 1 liter zelenjavne jušne osnove, maslo, kisla smetana, sol, poper.

Vso zelenjavo operemo. Kolerabo olupimo in narežemo na kocke, por narežemo na kolesca, ohrovt pa na trakove.

Brokoli razdelimo na cvetove, steblo pa narežemo. Kolerabo stresemo v jušno osnovo in zavremo. Kuhamo 10 minut in dodamo ohrovt in narezano steblo brokolija. Ponovno zavremo, kuhamo nekaj minut in v juho stresemo še brokoli in por.

Po dobrih petih minutah odstavimo. Juho pretlačimo s paličnim mešalnikom. Začinimo jo s soljo in poprom, vmešamo košček masla in dve žlici kisle smetane ter postrežemo z opečenim kruhom.